 Chimaltenango: Recuperan cuerpos tras accidente aéreo

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Finalizan labores de recuperación de cuerpos tras accidente aéreo en Chimaltenango

La tragedia dejó cuatro fallecidos, siendo tripulantes y un elemento del Ejército que participaba en las labores de rescate.

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Sus restos llegaron aproximadamente a las 2:00 horas a la Fuerza Aérea Guatemalteca en un helicóptero., Conred
Sus restos llegaron aproximadamente a las 2:00 horas a la Fuerza Aérea Guatemalteca en un helicóptero. / FOTO: Conred
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Tras cinco días de intensas labores de búsqueda y rescate, las autoridades lograron concluir el proceso de recuperación de los cuerpos de las víctimas que dejó el accidente aéreo registrado en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

El percance, ocurrido en una zona montañosa de difícil acceso, provocó la muerte de los tres tripulantes de la aeronave y de un miembro del Ejército de Guatemala, quien participaba en la operación de rescate.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que finalizaron las labores de recuperación de los cuerpos del tercer ocupante de la aeronave y del rescatista. Sus restos llegaron aproximadamente a las 2:00 horas de este miércoles, 8 de julio, a la Fuerza Aérea Guatemalteca a bordo de un helicóptero.

Operaciones en la zona

La tragedia se originó el 3 de julio de 2026 cuando se reportó la caída de la avioneta con matrícula TG-PIP en la aldea Unión Victoria. Desde el primer momento, equipos especializados en rescate aéreo se movilizaron a la zona, enfrentando diversos desafíos vinculados al terreno y a las condiciones climáticas adversas. El operativo se extendió por varios días hasta que el sábado 4 de julio los rescatistas localizaron la aeronave.

Las autoridades confirmaron la muerte de los tres ocupantes de la avioneta, identificados como Jorge Samayoa, Javier Luengo y Juan José Barrera. En paralelo, se desplegaron múltiples esfuerzos para dar con el paradero y estado de los cuerpos, en un entorno marcado por la complejidad geográfica de la región.

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Equipos de rescate trabajan en el área donde se registró un accidente aéreo en Chimaltenango. - Bomberos Voluntarios

Pérdida durante la misión de rescate

Durante las tareas de rescate el mismo 4 de julio, un soldado de la Brigada Humanitaria de Rescate también sufrió un accidente dentro de la zona boscosa. El personal militar reportó que en un primer momento no se conocía su condición de salud ni su ubicación exacta debido a las difíciles circunstancias que presentaba el terreno.

Con el paso de los días, las unidades lograron ubicar el sector donde el rescatista se había accidentado. Sin embargo, no fue hasta el martes 7 de julio que oficialmente se confirmó el fallecimiento del integrante de la brigada de rescate, identificado como el Soldado Especialista de Primera Nicolás Felipe Ordoñez Canto.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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