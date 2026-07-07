Jordan Henderson reaparece tras su grave lesión y envía emotivo mensaje a Inglaterra

Después del accidente que le provocó una fractura en la muñeca y lo dejó fuera del Mundial 2026, Jordan Henderson reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a la selección de Inglaterra.

Jordan Henderson volvió a pronunciarse públicamente luego del accidente que puso fin a su participación en el Mundial 2026. El experimentado centrocampista inglés compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la lesión sufrida durante las celebraciones de la victoria de Inglaterra sobre México, un episodio que conmocionó al futbol internacional.

Aunque deberá someterse a una cirugía y ya quedó descartado para el resto del torneo, el futbolista quiso agradecer el respaldo recibido y enviar palabras de aliento a sus compañeros, quienes continúan en la lucha por conquistar el título.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de futbolistas, aficionados y compañeros de selección, quienes desearon una pronta recuperación al mediocampista de 36 años.

El mensaje de Jordan Henderson

A través de su cuenta oficial de Instagram, Henderson compartió una fotografía celebrando junto a sus compañeros y escribió:

"¡Una noche para recordar, eso es seguro! Qué actuación tan increíble frente a todos los diferentes desafíos. Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo tan especial. Gracias por todo el apoyo. Ahora viene otro gran sábado".

El mensaje fue interpretado como una muestra de confianza hacia Inglaterra, que se prepara para disputar los cuartos de final del Mundial sin uno de sus futbolistas con mayor experiencia.

Entre las reacciones destacaron comentarios de figuras como Jude Bellingham, Declan Rice, Marcus Rashford y Elliot Anderson, quienes enviaron mensajes de apoyo y calificaron a Henderson como una leyenda y un referente dentro del vestidor.

Jordan Henderson - Captura de pantalla

El insólito accidente que terminó con su Mundial

La lesión ocurrió después de la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final.

En medio de la euforia por la clasificación, Henderson intentó brincar una valla publicitaria para acercarse a los aficionados ingleses que celebraban en las gradas. Sin embargo, perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo al mostrar cómo varios jugadores acudieron inmediatamente para auxiliarlo mientras el cuerpo médico ingresaba al terreno de juego.

Minutos después fue retirado en camilla y con suministro de oxígeno, generando preocupación entre sus compañeros y los miles de aficionados presentes en el estadio.

La lesión obligará a una cirugía

Tras ser trasladado a un hospital de la Ciudad de México, Henderson fue sometido a diversos estudios médicos.

De acuerdo con la información publicada por The Athletic, los exámenes confirmaron una fractura en la muñeca que requiere una intervención quirúrgica para corregir la lesión.

Mientras el resto de la delegación inglesa regresó a su concentración en Kansas City, el mediocampista permaneció hospitalizado acompañado por un integrante del cuerpo médico de la selección.

La operación también confirmó su baja definitiva para el resto del Mundial 2026.

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