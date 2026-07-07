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Accidente aéreo: Localizan sin vida a militar

El militar participaba en las labores de búsqueda y rescate tras un accidente aéreo que dejó tres personas fallecidas en Chimaltenango.

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Equipos de rescate trabajan en el área donde se registró un accidente aéreo en Chimaltenango., Foto Ejército
Equipos de rescate trabajan en el área donde se registró un accidente aéreo en Chimaltenango. / FOTO: Foto Ejército
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El Ministerio de la Defensa confirmó la noche de este martes 7 de julio, la localización del rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) del Ejército de Guatemala, desaparecido durante las operaciones que se realizan en el área del accidente aéreo registrado el pasado 3 de julio en el departamento de Chimaltenango.

Como resultado de las operaciones de búsqueda y localización, desarrolladas tras el accidente, fue localizado sin vida el Soldado de Primera Especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) del Ejército de Guatemala, que se encontraba desaparecido, informó el Ejército.

"En respeto al debido proceso y a las investigaciones correspondientes, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer e informar oficialmente las causas del fallecimiento.", indicó el Ejército a través de un comunicado. 

El Ministerio de la Defensa Nacional lamentó profundamente esta irreparable pérdida y expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de servicio del rescatista, reconociendo su entrega, valentía y compromiso durante el cumplimiento de su deber.


El pasado 3 de julio, una aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. Sin embargo, durante la tarde de ese mismo día se emitió la alerta sobre un posible percance que, con el paso de las horas, se confirmó.

En el lugar murieron tres personas; sin embargo debido a la complejidad del área, las labores de localización y rescate de las tres víctimas del accidente aéreo concluyeron el pasado lunes con la extracción del tercer cuerpo. 

El rescatista desapareció tras un fallo con el equipo que utilizaba, pues se reventó el arnés que lo sostenía en el momento en el que participaba en las labores en la zona donde ocurrió el percance aéreo.

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