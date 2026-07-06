Chimaltenango: Hallan a tercera víctima de accidente aéreo

El Ejército de Guatemala confirmó que este lunes, 6 de julio, se logró ubicar el cuerpo de la tercera víctima del accidente aéreo ocurrido el pasado fin de semana en las cercanías de la aldea Unión Victoria, municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
Los resultados se lograron en el marco de las operaciones de búsqueda y rescate que se reanudaron en el área desde horas de la madrugada, las cuales están a cargo de personal militar, cuerpos de socorro y delegados de otras instituciones del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Por medio de un comunicado, la institución castrense indicó que ya se determinó el punto donde se encuentra el tercer cuerpo de los tripulantes de la aeronave siniestrada, que no había podido ser encontrado desde el pasado viernes cuando ocurrieron los hechos.
De igual forma, fue hallado el rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR) que permanecía desaparecido desde ayer tras un fallo con el equipo que utilizaba, pues se reventó el arnés que lo sostenía en el momento en el que participaba en las labores en la zona donde ocurrió el percance.
"Debido a las condiciones adversas del terreno y la complejidad del área donde se encuentran, hasta el momento, no ha sido posible que los equipos de rescate lleguen al punto, por lo que se desconoce el estado de salud del rescatista", detalló el Ejército.
Finalmente, el Ministerio de la Defensa reconoció el compromiso y valentía de los rescatistas y, en general, el personal de diferentes instituciones que apoya en las labores ante la tragedia aérea ocurrida.
Recuperan cuerpos en San Miguel Pochuta
Las autoridades confirmaron en horas de la tarde del pasado domingo, 5 de julio, la extracción de dos de los tres cuerpos de las víctimas del accidente aéreo registrado en el área de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
El cuerpo fue trasladado a una morgue provisional por rescatistas del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB), donde quedó a la espera de su identificación por parte de las autoridades correspondientes.
La aeronave en la que viajaban despegó el viernes del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. Sin embargo, durante la tarde de ese mismo día se emitió la alerta sobre un posible percance que, con el paso de las horas, se confirmó.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7