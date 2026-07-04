 Suspenden búsqueda por accidente aéreo en Chimaltenango

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Suspenden búsqueda por accidente aéreo en Chimaltenango

Los cuerpos de rescate notificaron que reanudarán las acciones de búsqueda y rescate el domingo, desde las 5:00 horas.

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Los cuerpos de rescate instalaron un campamento cerca del área del accidente aéreo., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate instalaron un campamento cerca del área del accidente aéreo. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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La Sección de Rescate Aéreo del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala informó este sábado, 4 de julio de 2026, que las labores de búsqueda y rescate fueron suspendidas temporalmente tras un accidente aéreo que tuvo lugar en el municipio de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango.

Los rescatistas explicaron que las tareas fueron pausadas, debido a las condiciones meteorológicas adversas que prevalecen en el área de operaciones. Durante la tarde de este sábado se localizó la aeronave en un terreno boscoso, luego de varias alertas de un accidente de avioneta del pasado viernes.

Los rescatistas indicaron que las acciones por el accidente aéreo se reanudarán durante el tercer día de operaciones, a partir de las 05:00 horas del domingo 5 de julio, Asimismo, destacaron que reanudarán los trabajos cuando las condiciones permitan continuar de forma segura con las labores de búsqueda y recuperación.

De la misma manera, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) coordina las acciones en el lugar del percance aéreo. La instancia informó de manera oportuna los momentos en los que la aeronave fue encontrada y cuando fueron identificados los números de matrícula y otros detalles.

Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada en San Miguel Pochuta

Los bomberos recibieron apoyo aéreo para localizar la avioneta que cayó a lo profundo de un bosque en San Miguel Pochuta.

Itinerario previo al accidente aéreo

Las autoridades confirmaron que la aeronave salió de la Ciudad de Guatemala a eso de las 8:30 hora del pasado viernes con dirección a una finca de Santa Bárbara, Suchitepéquez. Sin embargo, fue a las 14:08 horas que se activó la alerta del Transmisor de Localización de Emergencia de la aeronave.

La DGAC informó en su momento que coordinó un operativo interinstitucional de búsqueda y rescate que permitió ubicar la avioneta en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. La entidad calculó que el vehículo aéreo siniestrado estaba a 2,500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.

Según las autoridades, el accidente aéreo fue protagonizado por un avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP.

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