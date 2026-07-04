 Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada

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28/06 13:00 HS
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Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
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Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
42
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
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Nacionales

Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada en San Miguel Pochuta

Los bomberos recibieron apoyo aéreo para localizar la avioneta que cayó a lo profundo de un bosque en San Miguel Pochuta.

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La avioneta fue encontrada en una zona boscosa., Bomberos Voluntarios.
La avioneta fue encontrada en una zona boscosa. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Un video grabado por rescatistas mostró el momento exacto en el que fue localizada la avioneta que se accidentó en un bosque de San Miguel Pochuta Chimaltenango, desde el pasado viernes. Las tomas muestran que la aeronave sufrió daños graves y que se encuentra en medio de un bosque.

Las tareas de búsqueda empezaron desde muy temprano de este sábado, 4 de julio de 2026, con varios elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y otras instituciones a cargo. Fue la Dirección General de Aeronáutica Civil la que se encargó de notificar el hallazgo del vehículo aéreo.

El clip, de 17 segundos, muestra como la aeronave de los rescatistas sobrevoló un área montañosa, llena de vegetación, hasta que lograron encontrar la avioneta que se accidentó. Por el momento se desconoce el estado de las personas que viajaban a bordo del vehículo aéreo, porque los rescatistas trabajan para llegar al lugar.

Bomberos Voluntarios confirmaron que la avioneta que se accidentó tiene una matrícula con las letras TG-PIP y que fue encontrada en las cercanías de la aldea Unión Victoria, jurisdicción de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango.

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Las autoridades compartieron que por el momento trabajan en el descenso al área donde encontraron la avioneta que se accidentó para verificar el estado de salud de las personas que iban dentro del vehículo aéreo.

Al acceder, los rescatistas también confirmarán cuantas personas iban en la avioneta y la trayectoria que esta mantenía. La DGAC informó que trabaja en la gestión del accidente aéreo para dar detalles de lo ocurrido a la brevedad.

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