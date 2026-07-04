Video revela cómo encontraron la avioneta accidentada

Un video grabado por rescatistas mostró el momento exacto en el que fue localizada la avioneta que se accidentó en un bosque de San Miguel Pochuta Chimaltenango, desde el pasado viernes. Las tomas muestran que la aeronave sufrió daños graves y que se encuentra en medio de un bosque.
Las tareas de búsqueda empezaron desde muy temprano de este sábado, 4 de julio de 2026, con varios elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y otras instituciones a cargo. Fue la Dirección General de Aeronáutica Civil la que se encargó de notificar el hallazgo del vehículo aéreo.
El clip, de 17 segundos, muestra como la aeronave de los rescatistas sobrevoló un área montañosa, llena de vegetación, hasta que lograron encontrar la avioneta que se accidentó. Por el momento se desconoce el estado de las personas que viajaban a bordo del vehículo aéreo, porque los rescatistas trabajan para llegar al lugar.
Bomberos Voluntarios confirmaron que la avioneta que se accidentó tiene una matrícula con las letras TG-PIP y que fue encontrada en las cercanías de la aldea Unión Victoria, jurisdicción de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango.
En otras noticias: Accidentes viales dejan un fallecido y al menos tres heridos. Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro reportaron varios accidentes este sábado.
Coordinan el trabajo de rescate en avioneta
Las autoridades compartieron que por el momento trabajan en el descenso al área donde encontraron la avioneta que se accidentó para verificar el estado de salud de las personas que iban dentro del vehículo aéreo.
Al acceder, los rescatistas también confirmarán cuantas personas iban en la avioneta y la trayectoria que esta mantenía. La DGAC informó que trabaja en la gestión del accidente aéreo para dar detalles de lo ocurrido a la brevedad.