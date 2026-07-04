Accidentes viales dejan un fallecido y al menos tres heridos

Los accidentes de tránsito volvieron a ser emergencia durante este sábado, 4 de julio de 2026, en especial los de motocicleta que dejaron un fallecido y al menos tres heridos en diferentes puntos del país. Tránsito Mixco reportó que el primero de los accidentes ocurrió en el bulevar La Esperanza e ingreso a la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco con saldo de un motorista fallecido.
Bomberos Municipales de Mixco reportaron que, por causas que se ignoran, el conductor de un motorista cayó de su vehículo de dos ruedas, causándose graves lesiones que le arrebataron la vida. En el lugar, las autoridades gestionaron el apoyo del Ministerio Público para los trámites de rigor.
En el segundo de los accidentes se reportaron dos personas heridas quienes se conducían a bordo de dos motocicletas. Según las autoridades, ambos conductores de motocicleta chocaron en el bulevar que conduce hacia Ciudad Quetzal, frente al monumento a La Cruz, frente al ingreso de la colonia San Francisco del Bosque.
Asimismo, la Dirección de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) reportó que el tercero de los accidentes viales ocurrió en el kilómetro 232 de la carretera al Atlántico. En ese lugar, el conductor de un carro resultó herido, por lo que fue necesario trasladarlo hacia un centro asistencial cercano.
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