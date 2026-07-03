 Condenan a 20 años de prisión a alias “La Tiradora”

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Condenan a 20 años de prisión a alias “La Tiradora”

Kimberly Rodas estuvo implicada en un ataque ocurrido en la zona 18.

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Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias la “Tiradora”, fue condenada a 20 años de prisión por asesinato en grado de tentativa., Omar Solís/Emisoras Unidas
Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias la “Tiradora”, fue condenada a 20 años de prisión por asesinato en grado de tentativa. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó este viernes, 3 de julio, una pena de 20 años de prisión en contra de Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias la "Tiradora", quien fue encontrada culpable de participar en un ataque armado ocurrido el año pasado.

De acuerdo con la investigación del caso, la sindicada es presunta integrante de la pandilla del Barrio 18 y estaría implicada en una serie de actos delictivos, entre ellos un incidente violento en el que una persona fue agredida.

La víctima fue identificada como David Fernando Peñalonso Escobar, contra quien Rodas Martínez disparó el 14 de marzo de 2025. El hecho se registró en un sector de la colonia Kenedy, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

El agredido logró ponerse a salvo en esa ocasión. Durante las audiencias de seguimiento de este caso se explicó que resultó ileso, a pesar de que la procesada accionó un arma de fuego en su contra. Lo ocurrido fue narrado sin la presencia del afectado, pues prefirió no presentarse por temor a represalias.

Sentencia condenatoria

La Fiscalía presentó sus argumentos con respecto al expediente y consideró que existían los elementos probatorios para respaldar los señalamientos contra la acusada. Y, aunque la defensa intentó desvirtuar las acusaciones, no fue posible y se le encontró culpable del ataque.

En ese contexto, Eduardo Maldonado, juez presidente del tribunal le dio lectura este viernes 3 de julio a la sentencia en la que se le declara responsable de haber cometido el delito de asesinato en grado de tentativa, situación por la cual deberá permanecer 20 años tras las rejas.  

Otros vínculos delictivos

De acuerdo con reportes de las autoridades, Carolina Rodas Martínez fue capturada anteriormente a que ocurriera el atentado del año pasado. El operativo se llevó a cabo en la 12 calle y bulevar San Rafael I, zona 18 capitalina.

Se reportó que la sospechosa, que en ese momento tenía 19 años, estaba vinculada con el cobro de extorsión a la propietaria de un negocio.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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