Avanzan labores tras accidente aéreo Chimaltenango

Las labores de búsqueda y rescate se retomarán este lunes, 6 de julio, en las cercanías de la aldea Unión Victoria, municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, área donde se registró el accidente aéreo en el que fallecieron tres personas.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la poca visibilidad en el área, los trabajos fueron suspendidos el pasado domingo, pero se tiene previsto que los equipos reanuden los procedimientos necesarios para extraer a la tercera víctima mortal del percance y localizar a un rescatista que está desaparecido.
Desde el pasado fin de semana se confirmó la localización del avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP, siniestrado en una zona montañosa de la referida localidad.
De acuerdo con los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave despegó el viernes del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) a las 08:54 horas para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez.
El recorrido se completó conforme al plan de vuelo presentado; sin embargo, a las 14:08 horas, se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) de la aeronave. En ese momento, las autoridades aéreas coordinaron con los cuerpos de socorro y luego de horas de rastreo se localizó el punto donde se encontraba.
Ardua labor permite extracción de dos víctimas
La Brigada Humanitaria y de Rescate ha trabajado durante extensas jornadas, en coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca y las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), para dar respuesta ante el accidente aéreo en Chimaltenango.
Durante la tarde del domingo, arribaron a la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca los cuerpos de dos de los tripulantes de la aeronave que se accidentó el pasado viernes en horas de la tarde.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7