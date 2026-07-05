Bomberos suspenden labores en el área del accidente aéreo

Condiciones climáticas adversas impidieron que los trabajos de recuperación del tercer fallecido por el accidente aéreo se llevaran a cabo este domingo, 5 de julio de 2026, en la finca Unión Victoria, del municipio de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango.
Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmaron que los cuerpos de los dos fallecidos recuperados arribaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) por medio de la vía aérea, para los trámites que demanda la ley.
El Ejército de Guatemala indicó que en el lugar del accidente aéreo permanecen unidades de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), a la espera de que las condiciones permitan retomar las operaciones.
Las autoridades añadieron que las tareas pendientes en el lugar del percance aéreo incluyen la extracción del cuerpo de una víctima que aún permanece en la aeronave siniestrada. Asimismo, los rescatistas trabajan para localizar a un rescatista de la BHR que continúa desaparecido.
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Victimas mortales del accidente aéreo identificadas
Los cuerpos de rescate confirmaron que los fallecidos en el accidente aéreo son Javier Luengo Delgado y Juan José Barrera. Sin embargo, los datos del tercero de los fallecidos no han sido revelados por las autoridades.
Asimismo, el Ejército de Guatemala confirmó que uno de los rescatistas que participan en el trabajo de recuperación de los fallecidos desapareció. Afirmaron que por el momento trabajan para localizarlo.
El accidente aéreo ocurrió el viernes pasado, pero las dificultades de acceso en impidieron que las tareas de rescate se implementaran de inmediato. Para llegar al lugar, los rescatistas tuvieron que descender por la vía aérea, mismo mecanismo que usan para el retiro de los fallecidos.
Los cuerpos de rescate retomarán los trabajos en el área del desastre el próximo lunes.