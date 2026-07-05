 Bomberos suspenden labores en el área del accidente aéreo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Nacionales

Bomberos suspenden labores en el área del accidente aéreo

Los cuerpos de rescate reportaron mal clima, por lo que las tareas para recuperar a la tercera persona fallecida continuarán el lunes.

Compartir:
Dos de los tres cuerpos fueron trasladados a la capital por la vía aérea., Bomberos Voluntarios.
Dos de los tres cuerpos fueron trasladados a la capital por la vía aérea. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Condiciones climáticas adversas impidieron que los trabajos de recuperación del tercer fallecido por el accidente aéreo se llevaran a cabo este domingo, 5 de julio de 2026, en la finca Unión Victoria, del municipio de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmaron que los cuerpos de los dos fallecidos recuperados arribaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) por medio de la vía aérea, para los trámites que demanda la ley.

El Ejército de Guatemala indicó que en el lugar del accidente aéreo permanecen unidades de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), a la espera de que las condiciones permitan retomar las operaciones.

Las autoridades añadieron que las tareas pendientes en el lugar del percance aéreo incluyen la extracción del cuerpo de una víctima que aún permanece en la aeronave siniestrada. Asimismo, los rescatistas trabajan para localizar a un rescatista de la BHR que continúa desaparecido.

En otras noticias: Rescatistas extraen el segundo cuerpo del accidente aéreo en San Miguel Pochuta

Rescatistas extraen el segundo cuerpo del accidente aéreo en San Miguel Pochuta

Recuperan el segundo cuerpo tras accidente aéreo en San Miguel Pochuta

Victimas mortales del accidente aéreo identificadas

Los cuerpos de rescate confirmaron que los fallecidos en el accidente aéreo son Javier Luengo Delgado y Juan José Barrera. Sin embargo, los datos del tercero de los fallecidos no han sido revelados por las autoridades.

Asimismo, el Ejército de Guatemala confirmó que uno de los rescatistas que participan en el trabajo de recuperación de los fallecidos desapareció. Afirmaron que por el momento trabajan para localizarlo.

El accidente aéreo ocurrió el viernes pasado, pero las dificultades de acceso en impidieron que las tareas de rescate se implementaran de inmediato. Para llegar al lugar, los rescatistas tuvieron que descender por la vía aérea, mismo mecanismo que usan para el retiro de los fallecidos.

Los cuerpos de rescate retomarán los trabajos en el área del desastre el próximo lunes.

En Portada

Buscan niña desaparecida tras ser arrastrada por el Río Cabuzt
Nacionales

Buscan niña desaparecida tras ser arrastrada por el Río Cabuz

09:07 AM, Jul 05
Bomberos suspenden labores en el área del accidente aéreot
Nacionales

Bomberos suspenden labores en el área del accidente aéreo

07:28 PM, Jul 05
Invitan a disfrutar de la Feria del Cerrito del Carmen 2026t
Nacionales

Invitan a disfrutar de la Feria del Cerrito del Carmen 2026

07:58 PM, Jul 05
Claudia Sheinbaum reacciona tras la eliminación de México del Mundial 2026t
Universo Futbol

Claudia Sheinbaum reacciona tras la eliminación de México del Mundial 2026

09:29 PM, Jul 05
El Rey retumba en el Mundial 2026: así fue el espectáculo de Maná en el México vs. Inglaterrat
Universo Futbol

"El Rey" retumba en el Mundial 2026: así fue el espectáculo de Maná en el México vs. Inglaterra

08:43 PM, Jul 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del Mundoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar