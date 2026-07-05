Recuperan el segundo cuerpo en San Miguel Pochuta

Las autoridades confirmaron la segunda extracción de uno de los tres cuerpos sin vida del accidente aéreo registrado en el área de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
El cuerpo fue trasladado a una morgue provisional por rescatistas del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB), donde quedará a la espera de su identificación por parte de las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, los equipos de rescate continúan con las labores de rastreo en la zona del siniestro con el objetivo de ubicar a la tercera víctima y completar la recuperación de los cuerpos.
Operaciones de búsqueda
El Ejército de Guatemala informó que, en coordinación con cuerpos de socorro y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Respuesta, se mantienen las operaciones de búsqueda, rescate y extracción en el área del accidente.
Debido a la complejidad del terreno, se ha reforzado el despliegue de unidades terrestres para apoyar las labores en el área. Además, se confirmó que un rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate permanece desaparecido, por lo que su localización sigue siendo prioritaria.
Las autoridades indicaron que continuarán informando sobre el desarrollo de las operaciones a través de sus canales oficiales.