 Reanudarán tareas de rescate por accidente aéreo

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Nacionales

Reanudarán las tareas de rescate por accidente aéreo en Chimaltenango

Los cuerpos de rescate trabajarán por tercer día consecutivo para ubicar a las víctimas del accidente aéreo de San Miguel Pochuta.

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Los cuerpos de rescate se peraparan desde muy temprano para las labores de rescate., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate se peraparan desde muy temprano para las labores de rescate. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios ya realiza los preparativos para reanudar las tareas de búsqueda y rescate de las personas afectadas por el accidente aéreo que ocurrió el pasado viernes en una zona de difícil acceso de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Los rescatistas indicaron que tiene planificado empezar a eso de las 10:00 horas, dependiendo de las condiciones climáticas en el lugar.

Los rescatistas indicaron que buscan desarrollar las operaciones, por medio de la sección de rescate aéreo, garantizando la seguridad de quienes participan en las tareas, tomando en cuenta que el lugar donde cayó el avión monomotor es complicado para el acceso.

De esa manera, los rescatistas preparan el equipo, las aeronaves y todos los implementos que utilizarán en el rescate de las personas afectadas en accidente aéreo. Autoridades de Aeronáutica Civil reportaron el pasado sábado que la aeronave siniestrada es un avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP.

Las autoridades informaron que los trabajos de recuperación se realizarán por vía aérea, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Identifican la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta

Autoridades revelaron el número de matrícula y otros detalles de la avioneta que se accidentó el pasado viernes.

Rescate en accidente aéreo depende del clima

Según los cuerpos de rescate, la realización de las operaciones en el lugar donde cayó la aeronave se podrá realizar si las condiciones meteorológicas lo permiten. Recordaron que el pasado sábado se registraron vientos fuertes en el lugar.

Las personas que sean localizadas dentro o fuera de la aeronave ocupantes serán trasladados hacia la capital por aeronaves de la Fuerza Aérea de Guatemala, para los trámites de rigor.

Según las autoridades, la avioneta realizó un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. "Dicho vuelo se completó conforme al plan de vuelo presentado", indicaron.

Sin embargo, la tragedia podría haber ocurrido a eso de las 14:08 horas, cuando se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) de la avión monomotor.

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