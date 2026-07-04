 Identifican avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
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Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
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Netherlands NET
29/06 19:00 HS
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30/06 11:00 HS
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30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
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01/07 14:00 HS
Senegal SEN
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USA USA
01/07 18:00 HS
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Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
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Nacionales

Identifican la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta

Autoridades revelaron el número de matrícula y otros detalles de la avioneta que se accidentó el pasado viernes.

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La aeronave fue encontrada en una zona boscosa, informaron las autoridades., Bomberos Voluntarios.
La aeronave fue encontrada en una zona boscosa, informaron las autoridades. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó identidad la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, la tarde del pasado viernes y que fue localizada la mañana de este sábado, 4 de julio de 2026 en una zona boscosa. El vehículo aéreo fue encontrado por los cuerpos de rescate tras varias horas de trabajo, que empezaron ayer y continuaron hoy.

Según la DGAC, se trata de un avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP. La entidad añadió que, de acuerdo con los registros, la aeronave despegó ayer del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) a las 08:54 horas.

Según las autoridades, la avioneta realizó un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. "Dicho vuelo se completó conforme al plan de vuelo presentado", indicaron.

Según el reporte la tragedia ocurrió durante la tarde, a eso de las 14:08 horas, cuando se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) de la avioneta.

Confirman hallazgo de avioneta accidentada en San Miguel Pochuta

Autoridades elaboran un plan de acceso para llegar hasta donde están las personas afectadas, quienes viajaban a bordo de la aeronave.

Realizan esfuerzos para llegar hasta la avioneta

La DGAC informó que sus expertos coordinan, junto a los cuerpos de socorro, el acceso al área del siniestro, con el objetivo de establecer las circunstancias del accidente y recabar la información oficial correspondiente.

Es conveniente indicar que aún no se cuenta con datos oficiales sobre el número de personas que iban a bordo de la aeronave. La DGAC informará oportunamente cuando los cuerpos de socorro confirmen este dato", subrayaron.

En el contexto de esta noticia, Bomberos Voluntarios reportaron que el hallazgo fue posible gracias al apoyo de dos unidades aéreas de ala rotativa; es decir, dos helicópteros que lograron avistar el vehículo aéreo de color blanco.

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