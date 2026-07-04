Identifican avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó identidad la avioneta que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, la tarde del pasado viernes y que fue localizada la mañana de este sábado, 4 de julio de 2026 en una zona boscosa. El vehículo aéreo fue encontrado por los cuerpos de rescate tras varias horas de trabajo, que empezaron ayer y continuaron hoy.
Según la DGAC, se trata de un avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP. La entidad añadió que, de acuerdo con los registros, la aeronave despegó ayer del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) a las 08:54 horas.
Según las autoridades, la avioneta realizó un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. "Dicho vuelo se completó conforme al plan de vuelo presentado", indicaron.
Según el reporte la tragedia ocurrió durante la tarde, a eso de las 14:08 horas, cuando se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) de la avioneta.
Realizan esfuerzos para llegar hasta la avioneta
La DGAC informó que sus expertos coordinan, junto a los cuerpos de socorro, el acceso al área del siniestro, con el objetivo de establecer las circunstancias del accidente y recabar la información oficial correspondiente.
Es conveniente indicar que aún no se cuenta con datos oficiales sobre el número de personas que iban a bordo de la aeronave. La DGAC informará oportunamente cuando los cuerpos de socorro confirmen este dato", subrayaron.
En el contexto de esta noticia, Bomberos Voluntarios reportaron que el hallazgo fue posible gracias al apoyo de dos unidades aéreas de ala rotativa; es decir, dos helicópteros que lograron avistar el vehículo aéreo de color blanco.