Confirman hallazgo de avioneta en San Miguel Pochuta

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el hallazgo de avioneta que se accidentó desde el pasado viernes en el municipio de San Miguel Pochuta. Bomberos y autoridades locales reportaron este sábado, 4 de julio de 2026, que realizaron tareas de búsqueda exhaustivas durante varias horas.
La DGAC subrayó que por ahora coordina un plan de acceso al área donde se encuentra el vehículo aéreo. La entidad explicó que los trabajos de rescate se activaron luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia (ELT).
La DGAC informó que coordinó un operativo interinstitucional de búsqueda y rescate que permitió ubicar la avioneta en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. La entidad calculó que el vehículo aéreo siniestrado estaba a 2,500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
Las autoridades añadieron que el área presenta condiciones de difícil acceso. En tanto, los cuerpos de socorro confirmaron que ya trabajan en un plan para llegar hasta donde están los ocupantes de la avioneta, para constatar su estado de salud.
En otras noticias: Insivumeh pronostica un sábado cálido y soleado en gran parte del país. El ente científico reportó que "no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional", en las próximas horas.
FAG y bombros apoyan las tareas de acceso a la avioneta
"Actualmente, la DGAC mantiene la coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para la ejecución del plan de acceso al lugar. El objetivo es establecer las coordenadas exactas y recabar información oficial sobre las personas a bordo, la aeronave y las circunstancias del accidente", comunicaron las autoridades encargadas del tema.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios informaron que la Sección de Rescate Aéreo localizó la aeronave siniestrada, con matrícula TG-PIP, en las cercanías de la aldea Unión Victoria, jurisdicción de Pochuta, Chimaltenango.
Añadieron que hay equipos de rescate que continúan en el área realizando las acciones correspondientes, para poder descender a la aeronave. "Se brindará información oficial conforme avance la operación", indicaron los rescatistas.