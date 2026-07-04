 Confirman hallazgo de avioneta en San Miguel Pochuta

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South Africa SAO
28/06 13:00 HS
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Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
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Germany GER
29/06 14:30 HS
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29/06 19:00 HS
Morocco MOR
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30/06 11:00 HS
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Finalizado
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30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
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USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
42
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
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Nacionales

Confirman hallazgo de avioneta accidentada en San Miguel Pochuta

Autoridades elaboran un plan de acceso para llegar hasta donde están las personas afectadas, quienes viajaban a bordo de la aeronave.

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Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el hallazgo de avioneta que se accidentó desde el pasado viernes en el municipio de San Miguel Pochuta. Bomberos y autoridades locales reportaron este sábado, 4 de julio de 2026, que realizaron tareas de búsqueda exhaustivas durante varias horas.

La DGAC subrayó que por ahora coordina un plan de acceso al área donde se encuentra el vehículo aéreo. La entidad explicó que los trabajos de rescate se activaron luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia (ELT).

La DGAC informó que coordinó un operativo interinstitucional de búsqueda y rescate que permitió ubicar la avioneta en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. La entidad calculó que el vehículo aéreo siniestrado estaba a 2,500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.

Las autoridades añadieron que el área presenta condiciones de difícil acceso. En tanto, los cuerpos de socorro confirmaron que ya trabajan en un plan para llegar hasta donde están los ocupantes de la avioneta, para constatar su estado de salud.

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FAG y bombros apoyan las tareas de acceso a la avioneta

"Actualmente, la DGAC mantiene la coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para la ejecución del plan de acceso al lugar. El objetivo es establecer las coordenadas exactas y recabar información oficial sobre las personas a bordo, la aeronave y las circunstancias del accidente", comunicaron las autoridades encargadas del tema.

Mientras tanto, Bomberos Voluntarios informaron que la Sección de Rescate Aéreo localizó la aeronave siniestrada, con matrícula TG-PIP, en las cercanías de la aldea Unión Victoria, jurisdicción de Pochuta, Chimaltenango.

Añadieron que hay equipos de rescate que continúan en el área realizando las acciones correspondientes, para poder descender a la aeronave. "Se brindará información oficial conforme avance la operación", indicaron los rescatistas.

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