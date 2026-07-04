 Pronostican un sábado cálido y soleado en el país

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
42
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Nacionales

Insivumeh pronostica un sábado cálido y soleado en gran parte del país

El ente científico reportó que “no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional”, en las próximas horas.

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Pese al clima soleado, no descartaron algunas lluvias dispersas., Archivo.
Pese al clima soleado, no descartaron algunas lluvias dispersas. / FOTO: Archivo.
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El centro de monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este sábado, 4 de julio de 2026, "no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional", por lo que se espera un sábado cálido y soleado en gran parte del país.

"Como se puede observar en el siguiente mapa, no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional, por lo que se espera un ambiente cálido y soleado en gran parte del país", informó el experto del ente de pronósticos, Cleofas Culajay.

Pese al sábado soleado que se espera, Culajay relató que en el mapa se pudo observar que para el "domingo se espera el acercamiento de una onda del este. Dicho sistema ingresará abundante humedad al territorio nacional, por lo cual se esperan lluvias generalizadas para ese día".

Sin embargo, el Insivumeh pronosticó de lluvias para el día sábado, las mismas podrían presentarse de forma aisladas, sobre las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.

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Clima para el domingo

Mientras tanto, para el domingo se espera un incremento en las lluvias sobre el territorio nacional por el ingreso de una onda del este. El ente científico consideró que, para este día, los mayores acumulados de lluvia se esperan para la parte del Caribe y Pacífico del país, así como el sur del altiplano central.

"En cuanto a las temperaturas máximas para ambos días, se esperan temperaturas que variarán entre los 34 a 38 grados sobre las regiones del Pacífico y Boca Costa" explicó Culajay.

En tanto, "en las regiones de valles de Oriente y la región Norte se esperan temperaturas entre los 35 a 38 grados". Para la meseta central, Culajay anunció posibles temperaturas que variarán entre los 27 a 28 grados, y en occidente, las temperaturas podrían alcanzar los 25 o 26 grados.

Para este sábado y domingo, el sol sale a las 5:38 minutos y se ocultará a las 18:06 minutos, indicó el experto.

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