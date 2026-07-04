Pronostican un sábado cálido y soleado en el país

El centro de monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este sábado, 4 de julio de 2026, "no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional", por lo que se espera un sábado cálido y soleado en gran parte del país.
"Como se puede observar en el siguiente mapa, no existe algún sistema meteorológico que pueda afectar al territorio nacional, por lo que se espera un ambiente cálido y soleado en gran parte del país", informó el experto del ente de pronósticos, Cleofas Culajay.
Pese al sábado soleado que se espera, Culajay relató que en el mapa se pudo observar que para el "domingo se espera el acercamiento de una onda del este. Dicho sistema ingresará abundante humedad al territorio nacional, por lo cual se esperan lluvias generalizadas para ese día".
Sin embargo, el Insivumeh pronosticó de lluvias para el día sábado, las mismas podrían presentarse de forma aisladas, sobre las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.
Clima para el domingo
Mientras tanto, para el domingo se espera un incremento en las lluvias sobre el territorio nacional por el ingreso de una onda del este. El ente científico consideró que, para este día, los mayores acumulados de lluvia se esperan para la parte del Caribe y Pacífico del país, así como el sur del altiplano central.
"En cuanto a las temperaturas máximas para ambos días, se esperan temperaturas que variarán entre los 34 a 38 grados sobre las regiones del Pacífico y Boca Costa" explicó Culajay.
En tanto, "en las regiones de valles de Oriente y la región Norte se esperan temperaturas entre los 35 a 38 grados". Para la meseta central, Culajay anunció posibles temperaturas que variarán entre los 27 a 28 grados, y en occidente, las temperaturas podrían alcanzar los 25 o 26 grados.
Para este sábado y domingo, el sol sale a las 5:38 minutos y se ocultará a las 18:06 minutos, indicó el experto.