Mujer es rescatada de barranco en zona 13

Los cuerpos de socorro rescataron este viernes, 3 de julio, a una mujer que había caído al fondo de un barranco en la 5ª avenida final, lote 25, anexo colonia Forestal, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, los vecinos alertaron sobre una persona que solicitaba auxilio desde el fondo de la hondonada y que aparentemente se encontraba lesionada, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas descendieron e hicieron un rastreo en la zona, lo que les permitió localizar a una mujer que presentaba varias fracturas en distintas partes de su cuerpo.
La paciente, identificada como Amanda Ramos, recibió asistencia prehospitalaria. Posteriormente, los socorristas procedieron a llevar a cabo el traslado hacia la superficie y gestionaron su ingreso a la emergencia del hospital Roosevelt.
Caída accidental
Según la información proporcionada a la entidad de bomberos, la mujer caminaba en el patio de su vivienda ubicada en una ladera cuando accidentalmente tropezó y cayó en el barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad.
Rescatan a hombre que cayó a barranco en zona 18
Un hombre resultó herido tras caer de manera accidental a un barranco en octubre de 2025. El caso ocurrió en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, colonia Rodriguitos, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el oficial José Santizo, portavoz de los Bomberos Municipales, los vecinos se comunicaron a la línea de emergencia e informaron acerca de una persona que había sufrido un incidente y se encontraba atrapada en la profundidad.
"De manera inmediata, despachadores de turno coordinaron la llegada de varias unidades para verificar. Los rescatistas realizaron un rastreo en la zona y confirmaron que es afirmativo el hallazgo, así que se implementaron los protocolos correspondientes", explicó.
Indicó que el afectado era un hombre de 38 años de edad, quien por causas no establecidas sufrió la caída desde la parte alta de la ladera del barranco. Los bomberos lo localizaron a una profundidad de aproximadamente 30 metros y llevaron a cabo su rescate.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7