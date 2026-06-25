Accidente en El Progreso: Un fallecido y cinco heridos

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que atendieron una emergencia durante la madrugada de este jueves, 25 de junio, relacionada con un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona y dejó a varias heridas. El hecho ocurrió en la aldea San Rafael Las Tablas, municipio de Sanarate, en El Progreso.
Los Bomberos Voluntarios de las compañías 44 y 70 movilizaron sus unidades al referido sector tras ser notificados con respecto a un fuerte percance vial que se había registrado y había dejado a posibles lesionados.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas hicieron un rastreo en el área y constataron que un automóvil había caído al fondo de un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad.
Los equipos descendieron y localizaron a seis personas en la hondonada, quienes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo debido del fuerte impacto de la caída. Lamentablemente, en el lugar se confirmó el fallecimiento de una de ellas. Se trata de Fredy Abigail Montenegro, de 65 años.
Trasladan a heridos
Los socorristas informaron que se realizó la evaluación y rescate de las otras cinco personas que iban a bordo del carro accidentado. Se aplicaron los protocolos correspondientes y se logró su rescate y traslado hacia la superficie.
"El personal les brindó asistencia a los pacientes, quienes fueron estabilizados y posteriormente llevados a un centro hospitalario para recibir la atención médica necesaria", explicó Leandro Amado, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Agregó que los heridos fueron identificados como:
- José Arana, de 58 años de edad.
- Iris Jeaneth Cortez López, de 25.
- Marithza Cortez, de 22.
- Dora Esmeralda López Elías, de 20.
- Menor de edad de 1 año y 6 meses.
Los socorristas notificaron a las autoridades competentes sobre este trágico hecho, por lo que acudieron al área e hicieron el cierre respectivo con el fin de llevar a cabo las diligencias para este tipo de incidentes y retirar el cuerpo de la víctima mortal.