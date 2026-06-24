Motorista muere en accidente en zona 10

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles. 24 de junio, luego de sufrir un accidente de tránsito en la 11 avenida y 16 calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales, los paramédicos se movilizaron al lugar tras ser notificados sobre un fuerte percance que había ocurrido en el sector.
A su llegada, los socorristas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que se conducía en una motocicleta. Tras evaluarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a múltiples lesiones, entre ellas un trauma de cráneo severo.
La víctima falleció a consecuencia de los politraumatismos sufridos durante el accidente. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley.
Trágico accidente cobra la vida de una motorista en Villa Nueva
Una mujer murió como resultado de un accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico (CA-9), en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad dio a conocer que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta en los carriles con dirección al norte cuando, por causas no establecidas, sufrió el percance que le generó las graves lesiones.
Al lugar se presentaron los cuerpos de socorro; sin embargo, al evaluar a la conductora se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, la motorista no ha podido ser identificada. Solo se estableció que viajaba en un vehículo de dos ruedas de color celeste. En el lugar también quedaron dispersas varias de sus pertenencias que cayeron al momento de que presuntamente fue colisionada.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7