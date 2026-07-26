 Municipal revela qué lesión sufre Nicolás Samayoa
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Municipal revela qué lesión sufre su jugador Nicolás Samayoa

Asimismo, el “Mimado de la Afición” no establece el periodo de tiempo en el cual estará fuera su jugador de la actividad oficial del futbol.

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Jugada de Nicolás Samayoa durante el duelo Municipal vs. Mixco
Jugada de Nicolás Samayoa durante el duelo Municipal vs. Mixco / FOTO: Alex Meoño
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Este domingo por la noche, Municipal brindó el informe médico de Nicolás Samayoa, el defensor que el viernes salió lesionado del encuentro que su equipo sostuvo ante Deportivo Mixco en el estadio El Trébol como parte de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

"Compartimos el informe médico de nuestro jugador Nicolás Samayoa. Toda la familia roja te desea una pronta recuperación. El aliento de nuestra afición te acompañará en todo momento", dice la publicación que emitió Municipal donde aparece el parte médico.

¿Qué lesión tiene Nicolás Samayoa?

"El departamento Médico del Club Social y Deportivo Municipal informa que, tras los estudios realizados a nuestro jugador Nicolas Samayoa, se le ha diagnosticado una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda", señala parte del informe médico del jugador nacional.

Asimismo, se explica que, Nicolás Samayoa iniciará de inmediato su proceso de Rehabilitación y fisioterapia.

Sobre su regreso, Municipal explica que estará sujeto a la evolución de su recuperación.

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Nicolás Samayoa, jugador de Municipal - Municipal

¿Cómo se lesionó Nicolás Samayoa?

Municipal recibió el pasado viernes a Deportivo Mixco como parte de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, temporada 2026-2027.

El "Rojo" ganaba 1-0 con golazo de César Archila (45+1), pero al minuto 58, Nicolás Samayoa se lesionó solo y se tendió en el engramillado del estadio El Trébol para recibir asistencia médica.

El jugador salió en camilla, pero posteriormente se dirigió por sus propios medios a la zona del banquillo de Municipal. El lugar de Samayoa lo ocupó Salvador Estrada.

Municipal terminó ganando 2-0 gracias a otro tanto de Cristian Hernández.

Por el momento, Nicolás Samayoa no verá actividad durante la presente semana, cuando Municipal reciba al Cartaginés de Costa Rica por la fecha inaugural de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 y visite a Deportivo Marquense por la segunda fecha de la Liga Nacional.

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