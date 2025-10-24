 Hombre rescatado tras caer a barranco en zona 18
Nacionales

Rescatan a hombre que cayó a barranco en zona 18

El afectado fue localizado por los bomberos a unos 30 metros de profundidad.

., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre resultó herido tras caer de manera accidental a un barranco en horas de la madrugada de este viernes 24 de octubre en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, colonia Rodriguitos, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el oficial José Santizo, portavoz de los Bomberos Municipales, los vecinos se comunicaron a la línea de emergencia e informaron de una persona que había sufrido un incidente y se encontraba atrapada en la profundidad.

"De manera inmediata, despachadores de turno coordinaron la llegada de varias unidades para verificar. Los rescatistas realizaron un rastreo en la zona y confirmaron que es afirmativo el hallazgo, así que se implementaron los protocolos correspondientes", explicó.

Indicó que el afectado era un hombre de 38 años de edad, quien por causas no establecidas sufrió la caída desde la parte alta de la ladera de un barranco. Los bomberos lo localizaron a una profundidad de aproximadamente 30 metros y llevaron a cabo su rescate.

Santizo indicó que se utilizaron cuerdas y camillas especiales para poner a salvo al paciente y, por medio de técnicas de rescate, se procedió a subir a la persona a la superficie.

Al permanecer en un lugar seguro se le brindó atención prehospitalaria, ya que presentaba golpes en el cuerpo y rostro. Después, fue trasladado al hospital general San Juan de Dios, donde quedó internado.

