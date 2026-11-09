 Incremento al gas propano es injustificado advierte el MEM
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Incremento al gas propano es injustificado advierte el MEM

El Ministerio de Energía y Minas anunció sanciones de confirmarse irregularidades en los precios del gas propano.

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Aumento injustificado del gas propano., Foto MEM
Aumento injustificado del gas propano. / FOTO: Foto MEM
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el incremento registrado el pasado domingo 8 de noviembre, en los precios del gas propano no cuenta con una justificación económica, por lo que se aplicará sanciones correspondientes.

De acuerdo con el análisis realizado este lunes 9 de noviembre, se evidencia que las variaciones del mercado internacional no se reflejan en el comportamiento de los precios nacionales.

"Ante esta situación, el MEM considera que existen indicios de una posible concertación de precios, por lo que procederá a iniciar los expedientes correspondientes y aplicar las sanciones que establece la legislación vigente, de confirmarse las irregularidades.", indicó dicha cartera. 

De acuerdo con los precios de referencia del MEM, el cilindro de 25 libras es de Q123.53, el de 35 libras de Q172.94 y el de 100 libras Q494.12, contrario a los precios anunciados ayer por las distribuidoras de gas.

Las distribuidoras anunciaron el pasado domingo los precios del gas propano de la siguiente manera: cilindro de gas propano de 25 libras: Q 138.00; cilindro de 35 libras: Q 193.00; cilindro de 100 libras: Q 552.00. 

Durante octubre se registraron dos aumentos al gas propano, el 4 y 25 de octubre, por lo que las alzas al gas propano, al domingo 8 de noviembre, son de entre Q16 y Q144 en menos de un mes.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que continuará con las acciones de monitoreo, supervisión y fiscalización para prevenir prácticas que afecten injustificadamente la economía de las familias guatemaltecas.

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Su antecesora, María Fernanda Rivera, renunció al cargo.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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