 Aumenta el precio del gas propano
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Aumenta el precio del gas propano

Este es el segundo incremento al gas propano en solo dos semanas y el tercer incremento en un mes.

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La variación se reflejó a partir de este fin de semana.
Sube el precio del gas propano debido a demanda internacional / FOTO:
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La madrugada de este domingo 8 de noviembre se registró un nuevo aumento en los precios del gas propano, dos semanas después que las empresas distribuidoras incrementaran el valor de los cilindros de gas. 

Según la información difundida, los valores que están vigentes desde este día reflejan aumentos de entre Q12 y Q48 para el referido producto en sus distintas presentaciones.

Los nuevos precios del gas propano son los siguientes:

Cilindro de 25 libras: Q 138.00

Cilindro de 35 libras: Q 193.00

Cilindro de 100 libras: Q 552.00

A penas el pasado 25 de octubre se anunció los precios fueron establecidos de la siguientes forma: 

Cilindro de 25 libras: Q 126.00

Cilindro de 35 libras: Q 177.00

Cilindro de 100 libras: Q 504.00

El 4 de octubre también se registró un incremento en el precio del gas propano, por lo que las alzas al gas propano, al domingo 8 de noviembre, son de entre Q16 y Q144 en menos de un mes.  

Cilindro de 25 libras: Q 122.00

Cilindro de 35 libras: Q 171.00

Cilindro de 100 libras: Q 408.00

Este nuevo incremento a generado malestar entre los consumidores, quienes cuestiona el aumento del gas propano, cuando los combustibles reportan bajas en los últimos días.

Los usuario también piden la intervención de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, (Diaco) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

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