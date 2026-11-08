Bomberos aclaran declaraciones difundidas tras crimen de Julio Portillo

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) emitió un comunicado para aclarar las declaraciones de un miembro de dicha institución momentos después del asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el pasado 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa.
Un integrante de la institución compartió información preliminar que, al momento de su divulgación, aún no contaba con la confirmación correspondiente, aclaró que las declaraciones se realizaron en un contexto de una emergencia de alta complejidad y sensibilidad.
"Asimismo, hacemos de conocimiento público que el referido reporte de información no guarda relación alguna con otra institución de bomberos, de servicio o socorro. La información fue compartida de forma individual por un integrante de ASONBOMD.", indicaron Bomberos Municipales Departamentales.
ASONBOMD informó que dará seguimiento a lo sucedido mediante los procedimientos internos correspondientes y fortalecerá los mecanismos de verificación y validación de la información, con el propósito de garantizar una comunicación institucional I responsable, precisa y oportuna.
"Reiteramos que el esclarecimiento de los hechos y la confirmación de las circunstancias relacionadas con este acontecimiento corresponden a las autoridades competentes, cuyo trabajo e investigaciones respetamos.", agregaron en un comunicado.
El diputado Julio César Portillo Paz falleció a causa de las heridas de bala que sufrió el viernes en un ataque armado en el que también murieron tres agentes de la PNC que lo custodiaban.
El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, dijo en una conferencia de prensa que el parlamentario, de 36 años, murió horas después de su ingreso anoche al centro asistencial debido a la gravedad de los disparos recibidos en el rostro y el cráneo.
En el ataque perdieron la vida los agentes Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, asignados a la seguridad personal del legislador por el Ministerio de Gobernación, tras una evaluación de riesgo efectuada en 2024 debido a amenazas de muerte denunciadas por el político.
Portillo Paz integraba la X Legislatura (2024-2028) en representación del departamento de Zacapa, una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.
El diputado llegó al escaño por el partido Cabal, agrupación de la que fue expulsado en abril de 2025 tras señalamientos de supuestas comisiones ilegales, y recientemente, el pasado 31 de octubre, se había integrado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).