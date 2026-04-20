 Incremento del precio del gas propano: Últimas Noticias
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Se reporta incremento del precio del gas propano

El cilindro de 25 libras llega a los Q110.

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La economía de los guatemaltecos se ve impactada nuevamente, esta vez por el incremento en el precio del gas propano que se anunció por parte de las empresas expendedoras a partir de este lunes, 20 de abril, a nivel nacional.

Según la información difundida, los valores que están vigentes desde este día reflejan aumentos de entre 12 y 48 quetzales para el referido producto en sus distintas presentaciones. La tabla de valores es la siguiente:

Presentación Incremento Precio actual
25 libras Q12 Q110
35 libras Q17 Q154
100 libras Q48 Q440

Inicialmente fueron las distribuidoras de gas las que difundieron el aumento y con el paso de los minutos se confirmó que los montos coinciden con los valores de referencia compartidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) este día.

Subsidio a los combustibles

El Gobierno de Guatemala aportará 2 mil millones de quetzales del presupuesto de 2026 para subsidiar los combustibles, cuyo precio se ha incrementado a causa de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

La asistencia económica entrará en vigor próximamente después de que la iniciativa de "urgencia nacional", aprobada la noche del martes por el Congreso, fue avalada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y se publicó hoy en el diario oficial, junto con el reglamento que debe elaborar el Ministerio de Energía y Minas.

El subsidio se otorgará durante un periodo de tres meses o hasta que se agoten los fondos, que provendrán de una readecuación del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal de 2026.

La normativa establece que se entregará directamente a los expendedores un apoyo de Q5.00 por cada galón (3,78 litros) de gasolina superior y regular, y de Q8.00 dólares para el de diésel.

"Esta es una medida urgente que ayudará a aliviar el costo de vida y el alza de los combustibles. Proteger la economía de las familias es una prioridad y estamos dando resultados", reaccionó el mandatario en sus cuentas oficiales.

Los precios de los derivados del petróleo se han disparado en Guatemala, que importa el 100 % de los combustibles que consume, debido al conflicto internacional.

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