 José Antonio López Leonardo, nuevo Ministro de Agricultura
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José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

Su antecesora, María Fernanda Rivera, renunció al cargo.

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José Antonio López Leonardo fue juramentado como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación., Gobierno de Guatemala
José Antonio López Leonardo fue juramentado como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 9 de noviembre, el nombramiento de José Antonio López Leonardo como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El nuevo funcionario ya fue juramentado para poder iniciar con sus funciones.

López llega a la referida cartera en sustitución de María Fernanda Rivera, quien reveló hoy que presentó su renuncia desde el pasado 15 de octubre, aunque permanecía desempeñándose en el cargo para cubrir un plazo que permitiera que fuera designado su sucesor.

Según la información compartida por el referido organismo, el nuevo ministro es ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una maestría en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Landívar.

Además, posee un posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos por la Usac y tiene especialidad en estrategias para el desarrollo rural, por el Centro Koica.

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura

La exfuncionaria indicó que presentó su dimisión desde octubre.

Experiencia profesional

Con respecto a la experiencia laboral de López, se informó que fue coordinador territorial del Plan Trifinio Guatemala, encargado de apoyar la ejecución de proyectos y programas de cooperación internacional con gobiernos locales y organizaciones de sociedad civil. En ese contexto, ha atendido temas relacionados con gobernanza del agua y recursos naturales, desarrollo de cadenas productivas y promoción de trabajo conjunto de las Secretarías de la Vicepresidencia y Plan Trifinio.

De igual forma, se desempeñó como Consultor de Agronegocios para FAO-Naciones Unidas, desarrollando una Hoja de ruta para la agrocadena de Aguacate en Guatemala, planes de inversión con PYMES del sector foresto industrial en occidente. También ha trabajado en instrumentos para la expansión del mercado en Europa y Estados Unidos.

Finalmente, el ejecutivo destacó que el nuevo ministro tiene amplia experiencia gubernamental, ya que dentro del MAGA se desempeñó como asesor del VIDER y director de Cambio Climático. Asimismo, trabajó en otras instituciones de gobierno ocupando diferentes puestos estratégicos.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

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