 María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura
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María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura

La exfuncionaria indicó que presentó su dimisión desde octubre.

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La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Luego de varios días de especulaciones sobre su salida del Gobierno, María Fernanda Rivera Dávila confirmó públicamente este lunes 9 de noviembre su renuncia al cargo de ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La ahora exfuncionaria reveló a través de una publicación en sus redes sociales que presentó su dimisión desde el pasado 15 de octubre y que permaneció en el puesto para facilitar el proceso de búsqueda de su reemplazo. Aunque hasta el momento no se ha dado el nombramiento de su sucesor.

"Ahora sí! Oficialmente renuncié el 15 de octubre y di el tiempo que se necesitara para el proceso de encontrar quién me reemplace. Me voy con la alegría y satisfacción del deber cumplido y muy orgullosa de haber demostrado que el MAGA puede funcionar y su gente es espectacular!", escribió Rivera.

De igual forma rechazó que, contrario a comentarios "y chismes" que habrían surgido en los últimos días, su decisión esté relacionada con la búsqueda de algún puesto de elección popular en los próximos comicios.

Acerca de Rivera

María Fernanda Rivera fue nombrada como ministra de Agricultura el 9 de mayo de 2025, un día después de confirmarse la salida de la cartera de su antecesor, Maynor Estrada, quien renunció por motivos personales.

Fue el presidente Bernardo Arévalo quien dio a conocer esta información durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que se trataba de un ·paso firme y decidido· hacia el fortalecimiento del desarrollo y productividad en el país.

El mandatario indicó en esa ocasión que Rivera desempeñaría sus labores de manera ejemplar y, especialmente, seguiría desarrollando la visión que tiene su gobierno y que, según sus palabras, el pueblo esperaba.

La exministra es ingeniera Agrónoma en Recursos Naturales Renovables, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con desarrollo rural, agricultura sostenible, seguridad alimentaria, recursos naturales y cambio climático.

Ha trabajado en instituciones del Estado y organismos internacionales y cooperación internacional, lo que consideró el Ejecutivo que le da una visión amplia y técnica de los desafíos en la materia.

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