Al terminar la actividad de la fecha FIFA, que dejó un mal sabor de boca para la Selección Nacional de Guatemala, que no logró el boleto a semifinales de la Concacaf Nations League 2026-2027, los seleccionados han retornado al país, y su primera acción fue regresar a sus respectivos equipos, donde tras una evaluación ya se preparan para encarar las últimas dos fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional del futbol de Guatemala.
Para Aurora le restan tres partidos de la fase regular debido a que tiene un duelo reprogramado con Municipal para el 25 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y para Antigua solo tiene dos fechas más para cerrar la fase de clasificación. En esa línea, la lucha por el título individual de goleo está al rojo viva con el guatemalteco Héctor Morales y el argentino Agustín Maziero.
Tabla de goleo
El guatemalteco y jugador del Aurora, Héctor Morales, quien estuvo concentrado con la Selección Nacional de Guatemala para los duelos ante Canadá, se perdió dos fechas de la Liga Nacional, pero ese periodo no fue suficiente para Agustín Maziero, quien sí anotó, pero no se le acercó más al goleador actual del Apertura 2026.
Héctor Morales es líder de goleo con 11 goles y se perfila para ser el ganador del título de goleo del Apertura 2026 y de esa forma destruir el reinado que hizo el argentino de Mixco, Nicolás Martínez, quien ganó de forma consecutiva los tres títulos anteriores.
Por su parte, el sudamericano y jugador de Antigua, Agustín Maziero suma 8 goles y quedó a tres de darle alcance al nacional. La desventaja para el colonial es que solo tiene dos oportunidades más para igualar o superar al nacional, que aún debe solventar tres fechas con el cuadro "Aurinegro".
Detrás de Héctor Morales y Agustín Maziero, están seis jugadores con 7 goles, lo que hace una interesante lucha por el subliderato o tercer lugar de goleo.
Steven Cárdenas y Yair Jaén de Xelajú, Yonatan Pozuelos de Mixco, José Almanza de Guastatoya, Armando Zamorano de Suchitepéquez y Janderson Pereira de Cobán Imperial también son protagonistas de la tabla de goleadores del Apertura 2026.
La recta final se pone al rojo vivo por la lucha del título de goleo del Apertura 2026.
|No.
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Héctor Morales (GUA)
|Aurora
|11
|2
|Agustín Maziero (ARG)
|Antigua G. F. C.
|8
|3
|Steven Cárdenas (GUA)
|Xelajú
|7