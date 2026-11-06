Héctor Morales lidera la tabla de goleo del Apertura 2026

Héctor Morales vive los mejores momentos de su carrera futbolística a los 28 años: es goleador del Torneo Apertura 2026 con 11 anotaciones y recibió su llamado a los microciclos de la Selección Nacional de Guatemala que se prepara para el duelo ante Canadá. Con dos luchas en el frente, el goleador nacional busca darle al país otro título de goleo, tras una seguidilla de tres campeonatos liderando ese rubo por el argentino Nicolás Martínez de Deportivo Mixco.
El último goleador nacional fue Erick Lemus de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2024, cuando empató a 9 goles con el jugador de Xelajú, Osar Raí Villa, pero por haberlos anotado en menos minutos que el mexicano, el goleador guatemalteco Lemus terminó llevándose dicha distinción individual.
Para el Clausura 2025, para el Apertura 2026 y para el Clausura 2026, el argentino Nicolás Martínez, del Deportivo Mixco, se llevó el título de goleo tras marcar 11, 16 y 15 goles, respectivamente.
Y para la lucha del título de goleo del Apertura 2026, la tabla es liderada por el nacional Héctor Morales, quien suma 11 goles y saca ventaja de 4 tantos a los rivales siguientes: el guatemalteco Armando Zamorano del Deportivo Suchitepéquez, el brasileño Janderson Pereira del Cobán Imperial y el argentino Agustín Maziero de Antigua G. F. C., todos ellos con 7 goles.
Restan solo cuatro fechas para que termine la fase regular del Torneo Apertura 2026, y de estas, si Héctor Morales logra superar el recorte en Selección, se perderá un duelo (Aurra vs. Mixco), pero tendrá tres partidos más con su equipo para lograr concretar la gesta de desbancar a Nicolás Martínez del podio de los goleadores de torneos cortos en los últimos tres certámenes.
Actualmente, Nicolás Martínez solo lleva 5 goles y ocupa la casilla 11 de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026.
Las cuatro fechas que le faltan al Aurora F. C.
- Jornada 20: Jueves 12 de noviembre, Aurora vs. Mixco a las 16:00 horas (actividad de Selección Nacional)
- Jornada 21: Domingo 22 de noviembre, Marquense vs. Aurora a las 19:10 horas
- Jornada 19: Miércoles 25 de noviembre, Municipal vs. Aurora a las 20.00 horas
- Jornada 22: Sábado 28 de noviembre, Aurora vs. Cobán Imperial a las 15:00 horas.