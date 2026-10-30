 Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacional
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Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacional

Luis Fernando Tena convocó a varios jugadores de cara al duelo ante Canadá; además del llamado del goleador del Aurora, hay otras novedades.

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Héctor Morales, convocado a la Selección de Guatemala
Héctor Morales, convocado a la Selección de Guatemala / FOTO: Aurora F. C.
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La Selección Nacional de Guatemala comenzará en breve el microciclo de trabajo para la serie ante Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. Este viernes, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) publicó la nómina de convocados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena. Dentro de listado de 28 jugadores (será deputado en los siguientes días), la mayor novedad es la de Héctor Morales, jugador del Aurora F. C., y que actualmente es el goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Además del llamado de Héctor Morales, Luis Fernando Tena incluye a Erick Lemus, jugador del Comunicaciones, quien pasó por un proceso largo de recuperación debido a una lesión, y que recientemente se sumó a la actividad oficial con su club.

Asimismo, regresa a la Selección de Guatemala, José Ardón, del Antigua G. F. C., y que fue muy cuestionado por la eliminación de la "Bicolor" en su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 cuando se perdió un duelo clave ante Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Por último, en el listado de Tena, para estas sesiones de trabajo aparecen dos jugadores legionarios: Arián Recinos, del Penn State, y Néstor Cabrera, del New York Cosmos.

Héctor Morales sobre Selección Nacional: “Que sean los planes de Dios, todo a su tiempo”

El jugador del Aurora también habló del apoyo de su familia, un pilar importante en este momento.

Los convocados de Luis Fernando Tena

  • Legionarios (9): Óscar Santis (Brunei DPMM / Malasia), Nicholas Hagen (Columbus Crew / Estados Unidos), Matt Evans (Wacker Innsbruck / Austria), Olger Escobar (Montreal / Canadá), Rubio Rubín (El Paso Locomotive / Estados Unidos), Néstor Cabrera (New Yorl Cosmo / Estados Unidos), Arián Recinos (Penn State / Universidad de Estados Unidos), Darwin Lom (The Strongest / Bolivia) y Aarón Herrera (sin equipo)
  • Municipal (7): Kenderson Navarro, César Calderón, José Morales, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia y Nicolás Samayoa
  • Antigua (5): Luis Morán, José Rosales, Óscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón
  • Mixco (2): Allen Yanes y José Bolaños
  • Comunicaciones (2): Stheven Robles y Erick Lemus
  • Xelajú (2): Jorge Aparicio y Jesús López
  • Aurora (1): Héctor Morales
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Convocados por Luis Fernando Tena para trabajos previo al duelo ante Canadá - FFG

Guatemala vs. Canadá

Tras superar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, la Selección Nacional conoció a su rival para los cuartos de final, el combinado de Canadá. Dicha serie de eliminación directa, la cual se jugará a doble partido, está programada para el viernes 13 de noviembre en Guatemala y el martes 16 en Canadá.  

El ganador de los cuartos de final asegurará de forma directa un boleto a la Copa de Oro 2027 y jugará las semifinales de la Concacaf Nations League, a la cual comúnmente se le denomina la "final four".

Guatemala recibirá a Canadá con el mal sabor de que la Federación fue sancionada por temas racistas de sus aficionados durante el juego ante Surinam de la fase de grupos.

De ese duelo, Salvador Estrada y Jonathan Franco fueron inhabilitados por tres partidos debido a los sucesos violentos al finalizar aquel duelo. Asimismo, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol fue reducido en su aforo un 25 %; la Federación también deberá hacer una campaña para prevenir el tema de la discriminación y racismo.

Federación de Futbol de Guatemala recibe fuerte castigo de Concacaf

Jugadores y escenario deportivo reciben sanción por parte del Comité Disciplinario, que debe cumplirse ante Canadá.

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