 Federación de Futbol de Guatemala recibe castigo de Concacaf
Deportes

Federación de Futbol de Guatemala recibe fuerte castigo de Concacaf

Jugadores y escenario deportivo reciben sanción por parte del Comité Disciplinario, que debe cumplirse ante Canadá.

Compartir:
Acción al final del juego Guatemala vs. Surinam
Acción al final del juego Guatemala vs. Surinam / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Comité Disciplinario de la Concacaf impuso sanciones a las federaciones nacionales de futbol de Guatemala y Surinam, así como a varios jugadores y miembros del personal de los equipos, tras incidentes ocurridos durante su reciente partido de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/2027, el cual se realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Tras revisar los informes oficiales de los partidos y las pruebas disponibles, y de conformidad con el Código Disciplinario de la Concacaf y el reglamento de competición, el Comité Disciplinario ha emitido las siguientes decisiones:

Para la Federación de Futbol de Guatemala (FFG)

"El Comité Disciplinario ha sancionado a la Asociación Guatemalteca de Futbol por varios incidentes ocurridos durante el partido, entre ellos cánticos discriminatorios dirigidos a los jugadores de Surinam por parte de los hinchas guatemaltecos, lanzamiento de objetos al terreno de juego y la participación de los jugadores en un altercado posterior al partido.

Las sanciones incluyen varias multas, el cierre parcial del 25% del estadio para el próximo partido de Guatemala en casa en la Liga de Naciones de la Concacaf, y la obligación de presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local.

Además, los jugadores guatemaltecos Jonathan Franco y Carlos Estrada han recibido cada uno una suspensión de tres partidos por su participación en el altercado posterior al partido y la conducta violenta relacionada", señaló la Concacaf.

Luis Fernando Tena: “El objetivo a largo plazo siguen siendo las eliminatorias”

Asimismo, el técnico de la Selección Nacional se refirió al papel de los jugadores juveniles en los procesos de la “Bicolor”.

Asociación de Futbol de Surinam

"El Comité Disciplinario ha suspendido al portero Etienne Vaessen por cuatro partidos: tres por su participación en el altercado posterior al partido y uno por conducta antideportiva hacia los espectadores. El miembro del cuerpo técnico Johnny Gambier también ha recibido una suspensión de tres partidos por conducta violenta durante el mismo altercado", informó la Confederación.

Asimismo, aclara que, "todas las suspensiones deberán cumplirse durante los próximos partidos oficiales de la Concacaf o la FIFA en los que los individuos sean elegibles para participar". En este caso, Guatemala deberá cumplirlo en el juego de ida de los cuartos de final de la Nations League ante Canadá para el próximo 13 de noviembre.

Llamado a la no discriminación

Declaración de Concacaf sobre cánticos discriminatorios durante el partido de la Liga de Naciones Guatemala vs Surinam:

"Tras la conclusión de la investigación del Comité Disciplinario de Concacaf sobre los incidentes ocurridos durante el partido de la Concacaf Nations League del 5 de octubre entre Guatemala y Surinam, y los hallazgos y sanciones resultantes, Concacaf reitera su condena inequívoca a todas las formas de discriminación.

La discriminación no tiene cabida en el futbol. Esa conducta es inaceptable y contraria a los valores de respeto, inclusión y unidad que representa nuestro deporte.

Concacaf sigue firmemente comprometida con la lucha contra todas las formas de discriminación y continuará tomando las medidas apropiadas de acuerdo con sus reglamentos para defender estos valores y garantizar que el fútbol siga siendo un entorno acogedor e inclusivo para todos.

El futbol debe unir a las personas. Lo incorrecto es incorrecto".

En Portada

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivot
Nacionales

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivo

12:20 PM, Oct 29
Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penalt
Nacionales

Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penal

11:05 AM, Oct 29
Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemalat
Deportes

Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemala

12:23 PM, Oct 29
Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quichét
Nacionales

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

07:59 AM, Oct 29
Muere Patrick Stewart a los 86 años: ¿qué enfermedades padecía el actor de Star Trek y X-Men?t
Farándula

Muere Patrick Stewart a los 86 años: ¿qué enfermedades padecía el actor de 'Star Trek' y 'X-Men'?

02:43 PM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar