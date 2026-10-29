Federación de Futbol de Guatemala recibe castigo de Concacaf

El Comité Disciplinario de la Concacaf impuso sanciones a las federaciones nacionales de futbol de Guatemala y Surinam, así como a varios jugadores y miembros del personal de los equipos, tras incidentes ocurridos durante su reciente partido de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/2027, el cual se realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Tras revisar los informes oficiales de los partidos y las pruebas disponibles, y de conformidad con el Código Disciplinario de la Concacaf y el reglamento de competición, el Comité Disciplinario ha emitido las siguientes decisiones:
Para la Federación de Futbol de Guatemala (FFG)
"El Comité Disciplinario ha sancionado a la Asociación Guatemalteca de Futbol por varios incidentes ocurridos durante el partido, entre ellos cánticos discriminatorios dirigidos a los jugadores de Surinam por parte de los hinchas guatemaltecos, lanzamiento de objetos al terreno de juego y la participación de los jugadores en un altercado posterior al partido.
Las sanciones incluyen varias multas, el cierre parcial del 25% del estadio para el próximo partido de Guatemala en casa en la Liga de Naciones de la Concacaf, y la obligación de presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local.
Además, los jugadores guatemaltecos Jonathan Franco y Carlos Estrada han recibido cada uno una suspensión de tres partidos por su participación en el altercado posterior al partido y la conducta violenta relacionada", señaló la Concacaf.
Asociación de Futbol de Surinam
"El Comité Disciplinario ha suspendido al portero Etienne Vaessen por cuatro partidos: tres por su participación en el altercado posterior al partido y uno por conducta antideportiva hacia los espectadores. El miembro del cuerpo técnico Johnny Gambier también ha recibido una suspensión de tres partidos por conducta violenta durante el mismo altercado", informó la Confederación.
Asimismo, aclara que, "todas las suspensiones deberán cumplirse durante los próximos partidos oficiales de la Concacaf o la FIFA en los que los individuos sean elegibles para participar". En este caso, Guatemala deberá cumplirlo en el juego de ida de los cuartos de final de la Nations League ante Canadá para el próximo 13 de noviembre.
Llamado a la no discriminación
Declaración de Concacaf sobre cánticos discriminatorios durante el partido de la Liga de Naciones Guatemala vs Surinam:
"Tras la conclusión de la investigación del Comité Disciplinario de Concacaf sobre los incidentes ocurridos durante el partido de la Concacaf Nations League del 5 de octubre entre Guatemala y Surinam, y los hallazgos y sanciones resultantes, Concacaf reitera su condena inequívoca a todas las formas de discriminación.
La discriminación no tiene cabida en el futbol. Esa conducta es inaceptable y contraria a los valores de respeto, inclusión y unidad que representa nuestro deporte.
Concacaf sigue firmemente comprometida con la lucha contra todas las formas de discriminación y continuará tomando las medidas apropiadas de acuerdo con sus reglamentos para defender estos valores y garantizar que el fútbol siga siendo un entorno acogedor e inclusivo para todos.
El futbol debe unir a las personas. Lo incorrecto es incorrecto".