Entrevista a Luis Fernando Tena en Emisoras Unidas

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, estuvo presente este día en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para observar el duelo entre Municipal y Guastatoya por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Emisoras Unidas de Guatemala lo entrevistó y se trataron varios temas de la "Bicolor", uno de ellos el enfoque de los juveniles y el papel que hacen en el combinado absoluto.
"El objetivo a largo plazo siguen siendo las eliminatorias mundialistas, pero en el transcurso hay Copa Oro, Liga de Naciones, muchos juegos de la Sub-17 y Sub-20, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Seguimos observando a jugadores que van surgiendo acá y en cualquier parte del mundo, obviamente hay más jugadores en la unión americana por sus raíces chapines que tenemos que seguir viendo. Hay gente joven, capaz y con mucho talento que quiere jugar con nosotros. Vemos con optimismo el futuro de la Selección chapina", declaró el técnico de la "Bicolor" por Emisoras Unidas.
Consultado sobre cómo se le da el seguimiento a los jugadores para que integren los procesos de la Selección, Luis Fernando Tena aseguró que eso se los avisan personas que viven en Estados Unidos. "Nuestros entrenadores de fuerzas básicas se dan vuelta por torneos que se hacen allá y ellos van siguiendo las huellas. Se les invita a venir a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ahí le damos el seguimiento. Ellos mismos, sus papás, sus primos, su gente, les avisan y ellos tienen ganas de jugar acá", reconoció Tena.
Tena habla sobre Sebastián Bini
Una de las más recientes noticias en las Selecciones Nacionales de Guatemala fue la contratación de Sebastián Bini como estratega para la Sub-20, la cual tendrá participación a mediados de año. En ese sentido, Luis Fernando Tena dijo que tanto Bini como el profesor Willy Coito Olivera, entrenador de la Sub-17, tienen comunicación directa con él para informar sobre el trabajo de las categorías inferiores.
"Tenemos el lema todos para todos. Con Willi Coito platicamos sobre las diferentes categorías, de cómo vamos, qué podemos hacer y cómo estar en el futuro", reconoció Tena, quien dijo que Bini también tendrá esa función de comunicación con él.
Tena destacó que técnicos como Willi Coito y Sebastián Bini estén en los procesos inferiores de Selección. "En un buen lujo para nuestras Selecciones menores tener técnicos de esa categoría, muchas veces campeón de Liga Mayor. Creo que ha sido un buen logro que tanto Willi como Sebastián puedan trabajar en la Federación". Tena destaca competencias con la Sub-20 y Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ellos ayudarán a que más adelante se nutra la Selección mayor. También reconoció el trabajo de Rigoberto la "Chula" Gómez.
Habla del papel de los juveniles
"Entre más serios trabajemos las posibilidades crecerán, entre mejores jugadores consigamos y con una buena formación, nuestras posibilidades crecen. Trabajamos con toda la seriedad que se pueda, con todo el profesionalismo y honestidad. Nos hemos quedado muy cerca en la Sub-20 hace dos años, donde teníamos a jugadores muy buenos: Matt Evans, Olger Escobar, Rudy Muñoz o Daniel Méndez, era muy buena generación", recordó Luis Fernando Tena al hablar del papel que desempeñan los seleccionados juveniles.
En esa línea, el técnico de la Selección Nacional, añadió: "La idea es que vayan surgieron jugadores para la Selección mayor, obviamente nos interesa conseguir el boleto para el Mundial y poder competir. Pero ese es el objetivo, producir jugadores que después se mantengan en la Selección, caso Rudy Muñoz y Jonathan Franco, y tratar de conseguir el boleto al Mundial".
Por último, Luis Fernando Tena asegura que no se ha concretado nada para marzo en relación a partidos amistosos. "Ojalá surja, por mí entre más partidos tengamos es mejor, ya sea fecha FIFA o no, la situación es jugar lo más posible".