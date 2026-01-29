 Sebastián Bini nombrado técnico de la Sub-20 de Guatemala
Deportes

Sebastián Bini nombrado técnico de la Sub-20 de Guatemala

La Federación de Futbol de Guatemala espera que Sebastián Bini aporte "su amplia experiencia y exitosa trayectoria dentro del futbol de nuestro país".

Compartir:
Sebastián Bini es nuevo estratega de la Sub-20 de Guatemala
Sebastián Bini es nuevo estratega de la Sub-20 de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer esta tarde que el técnico argentino Sebastián Bini es el nuevo estratega de la Selección Nacional de Guatemala Sub-20. El sudamericano llega a ocupar el puesto que dejó el mexicano Marvin Cabrera.

Sebastián Bini es un técnico muy reconocido en el ámbito nacional ya que ha estado en clubes importantes como Municipal y Cobán Imperial en Guatemala; y el Águila en El Salvador. Esta será su primera experiencia como estratega de alguna Selección de Guatemala.

"La Federación de Futbol de Guatemala le da la bienvenida a Sebastián Bini a la familia de la FFG como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 masculina de Guatemala", anunció la propia Federación la tarde de este jueves 29 de enero de 2026 mediante sus redes sociales.

En el comunicado, la Federación explica: "El director Sebastián Bini aportará su amplia experiencia y exitosa trayectoria dentro del futbol de nuestro país, tendrá a cargo de forma directa la conducción, manejo y preparación del seleccionado juvenil Sub-20".

Foto embed
Sebastián Bini, nuevo técnico de la Sub-17 de Guatemala - FFG

¿Quién es Sebastián Bini?

Sebastián Alejandro Bini es un exfutbolista y entrenador argentino nacido el 21 de diciembre de 1979 en Argentina. Tiene actualmente 46 años.

Como jugador profesional, se desempeñaba como mediocampista y tuvo una carrera principalmente en clubes de Argentina y Guatemala. En nuestro país defendió los colores de los tres clubes más importantes: Municipal, Comunicaciones y Aurora. Además, estuvo en Zacapa y Antigua.  

Como entrenador, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el futbol de Guatemala, donde es bastante conocido en la Liga Nacional. Algunos hitos recientes de su trayectoria como técnico incluyen a Cobán Imperial y Municipal. Dirigió al CD Águila en El Salvador (2022-2023).

Es un entrenador con perfil de formador y orientado al alto rendimiento, según su propio perfil profesional. En redes sociales tiene presencia en Instagram como @sebastian.bini5, donde se identifica como DT, exfutbolista profesional y padre de familia.

El técnico argentino Sebastián Bini renuncia a Cobán Imperial

Bini acusó a la junta directiva cobanera de “una incorrecta planificación de temporada” y de “falta de compromiso”.

En Portada

VIDEO. PNC inspecciona la casa del terror, guarida de pandilleros en Villa Nuevat
Nacionales

VIDEO. PNC inspecciona la "casa del terror", guarida de pandilleros en Villa Nueva

01:12 PM, Ene 29
Federación da a conocer precios para el Premundial Sub-17t
Deportes

Federación da a conocer precios para el Premundial Sub-17

02:31 PM, Ene 29
Accidente en ruta a El Salvador: Un fallecido y cuatro heridost
Nacionales

Accidente en ruta a El Salvador: Un fallecido y cuatro heridos

12:57 PM, Ene 29
Shakira rompe récord Guinness como la artista hispana con la gira más taquillera de la historiat
Farándula

Shakira rompe récord Guinness como la artista hispana con la gira más taquillera de la historia

12:22 PM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos