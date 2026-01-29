Sebastián Bini nombrado técnico de la Sub-20 de Guatemala

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer esta tarde que el técnico argentino Sebastián Bini es el nuevo estratega de la Selección Nacional de Guatemala Sub-20. El sudamericano llega a ocupar el puesto que dejó el mexicano Marvin Cabrera.
Sebastián Bini es un técnico muy reconocido en el ámbito nacional ya que ha estado en clubes importantes como Municipal y Cobán Imperial en Guatemala; y el Águila en El Salvador. Esta será su primera experiencia como estratega de alguna Selección de Guatemala.
"La Federación de Futbol de Guatemala le da la bienvenida a Sebastián Bini a la familia de la FFG como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 masculina de Guatemala", anunció la propia Federación la tarde de este jueves 29 de enero de 2026 mediante sus redes sociales.
En el comunicado, la Federación explica: "El director Sebastián Bini aportará su amplia experiencia y exitosa trayectoria dentro del futbol de nuestro país, tendrá a cargo de forma directa la conducción, manejo y preparación del seleccionado juvenil Sub-20".
¿Quién es Sebastián Bini?
Sebastián Alejandro Bini es un exfutbolista y entrenador argentino nacido el 21 de diciembre de 1979 en Argentina. Tiene actualmente 46 años.
Como jugador profesional, se desempeñaba como mediocampista y tuvo una carrera principalmente en clubes de Argentina y Guatemala. En nuestro país defendió los colores de los tres clubes más importantes: Municipal, Comunicaciones y Aurora. Además, estuvo en Zacapa y Antigua.
Como entrenador, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el futbol de Guatemala, donde es bastante conocido en la Liga Nacional. Algunos hitos recientes de su trayectoria como técnico incluyen a Cobán Imperial y Municipal. Dirigió al CD Águila en El Salvador (2022-2023).
Es un entrenador con perfil de formador y orientado al alto rendimiento, según su propio perfil profesional. En redes sociales tiene presencia en Instagram como @sebastian.bini5, donde se identifica como DT, exfutbolista profesional y padre de familia.