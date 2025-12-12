 Técnico Sebastián Bini renuncia a Cobán Imperial
El técnico argentino Sebastián Bini renuncia a Cobán Imperial

Bini acusó a la junta directiva cobanera de "una incorrecta planificación de temporada" y de "falta de compromiso".

Mediante su cuenta de Instagram, el argentino Sebastián Bini publicó un comunicado informando que ha presentado su renuncia como estratega de Cobán Imperial, club al cual no pudo llevar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

"Por este medio les comunico la decisión de presentar junto a mi cuerpo técnico la renuncia indeclinable a la dirección técnica del plantel mayor", reza parte del escrito del comunicado de Sebastián Bini.

En la comunicación oficial por parte del estratega, se señala: "Desde un primer momento acepté la responsabilidad de revertir una situación deportiva adversa a pesar de una incorrecta planificación de temporada, pero con las garantías de poder restructurar el plantel en el actual mercado de fichajes con las pocas casillas disponibles".

Asimismo, Sebastián Bini hace referencia a las reuniones que sostuvo con integrantes de la junta directiva del Cobán Imperial. "Luego de más de una semana de habernos reunido con junta directica, donde se dejaron claras las necesidades urgentes del equipo para evitar el descenso y formar un equipo realmente competitivo no obtenemos avances, sino por el contrario, recibimos trabas en las negociaciones de jugadores solicitados", señaló Bini.   

Bini dice que: "Esta falta de compromiso (de directivos) no coincide con mi ideología y la del cuerpo técnico que encabezo. Entendemos que en estos términos no es posible transitar de buena manera el Torneo Clausura 2026".

Foto embed
Comunicado de Sebastián Bini - Instagram de Sebastián Bini

Los números de Sebastián Bini

Sebastián Bini cierra su segundo ciclo con Cobán Imperial: Su primera participación fue de septiembre de 2021 (Apertura 2021) hasta mayo de 2022 (Clausura 2022) y su segundo periodo de agosto a diciembre 2025 (Apertura 2025).

Fueron tres meses y una semana que Bini estuvo en el segundo ciclo con los cobaneros. El argentino llegó a sustituir al experimentado técnico mexicano, José Luis Trejo, y se encontró con un equipo muy lastimado, ya que en las primeras cinco fechas del campeonato ya había despedido a los mexicanos Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay, y contratado al costarricense Anthony López y al argentino Matías Rotondi.

Además, Bini llegó con una sanción de cuatro partidos sin poder dirigir en la banca, por lo que las primeras pariciones las tuvo que hacer desde el graderío.

Cobán Imperial quedó a un punto de meterse a la fase de cuartos de final. Fue noveno puesto con 23 puntos, y el octavos y último clasificado a fase final fue Mictlán con 24 unidades.

La situación de Cobán Imperial preocupa ya que arrancará el Clausura 2026 con tres puntos de diferencia al último lugar de la tabla y uno al penúltimo por lo que la sombra del descenso le acechará.  

