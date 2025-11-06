 Delfino Álvarez con fractura de tibia y peroné
Deportes

Delfino Álvarez es baja en Cobán Imperial por una grave lesión

El jugador de Cobán Imperial fue a una pelota dividida con Saúl Sagastume y salió lesionado tras recibir una fuerte patada de su rival.

El jugador de Cobán Imperial, Delfino Álvarez, tuvo una de las peores lesiones en el futbol
El jugador de Cobán Imperial, Delfino Álvarez, tuvo una de las peores lesiones en el futbol / FOTO: Cobán Imperial

El cuadro de Cobán Imperial empató en su visita a la casa del campeón Antigua GFC con un resultado de 0-0, pero el saldo fue muy negativo relacionado a sus jugadores, ya que dos de ellos salieron lesionados del terreno de juego siendo Juan Carlos Winter y Delfino Álvarez, este último llevándose la peor de las lesiones: Fractura de tibia y peroné.

En una acción dividida, cuando se jugaban los primeros 3:30 minutos de partido, el jugador antigüeño Saúl Sagastume llegó a rematar ante la barrida de Delfino Álvarez impactando su pie derecho lo que le provocó la grave lesión al jugador cobanero.

Álvarez abandonó al minuto 7 el terreno de juego por Oscar Mejía, instante en el cual también salió Juan Carlos Winter quien recibió un golpe al minuto de partido y no pudo seguir el juego.

El arbitraje y las lesiones marcan el empate sin goles entre Antigua y Cobán Imperial

En un partido lleno de fricción, con faltas fuertes y decisiones polémicas, Antigua GFC y Cobán Imperial empataron 0-0 en el estadio Pensativo.

Parte médico

Tras la lesión, Cobán Imperial emitió un comunicado dando a conocer el parte médico de su jugador, el nacional Delfino "Rancherito" Álvarez. "Durante el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, el jugador Delfino Álvarez recibió un fuerte golpe, ameritando abandonar el terreno de juego y ser trasladado a un centro asistencial de la localidad, en donde luego de ser evaluado por los especialistas, diagnosticaron fractura de tibia y peroné", detalló la institución azul.

Cobán Imperial añade: "El área médica del equipo continuará realizando los estudios correspondientes para determinar con precisión el tiempo estimado de rehabilitación, garantizando que el jugador reciba la mejor atención posible durante todo el proceso".

Foto embed
Parte médico de Delfino Álvarez, jugador de Cobán Imperial - Cobán Imperial

La tibia y el peroné

Lesión de tibia y peroné en el futbol es una de las lesiones graves y frecuentes, especialmente por traumatismos directos (patadas, choques) o torsiones violentas con el pie fijo en el césped.

Los tipos de lesiones:

  • Contacto directo: Patada fuerte en la pierna
  • Torsión: Cambio brusco de dirección con el pie clavado
  • Caída con rotación: Al disputar un balón aéreo.

