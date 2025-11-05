 Resultado Antigua vs. Cobán - Jornada 18 Apertura 2025
Deportes

El arbitraje y las lesiones marcan el empate sin goles entre Antigua y Cobán Imperial

En un partido lleno de fricción, con faltas fuertes y decisiones polémicas, Antigua GFC y Cobán Imperial empataron 0-0 en el estadio Pensativo.

Partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial - Antigua GFC
Partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial / FOTO: Antigua GFC

El duelo entre Antigua GFC y Cobán Imperial por la jornada 18 del Torneo Apertura 2025 dejó más polémicas que goles. En el estadio Pensativo, ambos equipos igualaron sin anotaciones (0-0), pero el gran protagonista de la noche fue el árbitro central Diego Ojer, quien tomó decisiones cuestionables que marcaron el rumbo del encuentro.

Los primeros minutos fueron un verdadero calvario. Apenas al minuto de juego, Juan Carbonell realizó una fuerte entrada sobre el tobillo de Juan Winter, que debió ser sancionada con tarjeta roja. Sin embargo, el central solo pitó la falta y permitió que el delantero cobanero continuara en el campo, aunque minutos después tuvo que retirarse lesionado. La situación se agravó al minuto 4, cuando Saúl Sagastume intentó rematar desde fuera del área y terminó golpeando fuertemente a Delfino Álvarez, quien había desviado ligeramente el balón. El impacto fue tan severo que el jugador antigüeño tuvo que abandonar el terreno con el pie inmovilizado y rumbo a un hospital para recibir atención médica. Sagastume también dejó el partido instantes después, con el tobillo visiblemente inflamado. Sorprendentemente, ninguna de las dos jugadas mereció ni siquiera una tarjeta amarilla.

Accidentado empate entre Antigua GFC y Cobán Imperial

Tras ese arranque accidentado, el partido se tornó tenso y friccionado, con constantes interrupciones y reclamos hacia el cuerpo arbitral. A pesar de la dureza del encuentro, hubo espacio para algunas oportunidades de gol. Cobán Imperial fue el conjunto más insistente, especialmente con el ingreso de Matías Rotondi, quien reemplazó al lesionado Winter y generó varias ocasiones que no pudo concretar. Antigua, por su parte, respondió con dos intentos claros, uno de ellos repelido por el travesaño, en lo que pudo ser el tanto que inclinara la balanza.

Con el empate sin goles, Antigua GFC desaprovechó una valiosa oportunidad de acercarse al líder Municipal y se mantiene en la tercera posición con 33 puntos. Cobán Imperial, en cambio, sumó un punto que lo deja en el sexto lugar con 22 unidades, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada. Más allá del resultado, el encuentro será recordado por la polémica actuación arbitral y por las lesiones que encendieron las alarmas en ambos equipos.

