Tena habla de pelea entre José Morales y Oscar Castellanos

La final del Torneo Apertura 2025 entre Municipal y Antigua G. F. C. dejó momentos lamentables tras la pelea entre jugadores de ambos equipos. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la discusión verbal entre José Morales de los "Rojos" y Oscar Castellanos del "Panza Verde", el cual terminó en una bofetada del "Caballo" a su rival, quien tras ese golpe, reaccionó y se fue a los golpes con el jugador edil.
Tras 18 días de aquel capítulo, Luis Fernando Tena, director de la Selección Nacional de Guatemala, se refirió a ese tema debido a que actualmente la "Bicolor realiza una serie de entrenamientos preparativos para el primer amistoso del año ante Canadá, juego que se celebrará el sábado 17 de enero a las 21:00 horas en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Al ser consultado en conferencia de prensa sobre el incidente entre José Morales y Óscar Castellanos en la final del Apertura 2025, Luis Fernando Tena, explicó: "Lo hablé con el ‘Caballo’ por separado y lo hablé con ‘Coca’ por separado, que fueron los que estuvieron más involucrados. Es gente buena, noble, no guardan rencores, no pasa nada. No lo justifico. No quiero decir que esté bien, no me gusta, tampoco me asusta. No serán los primeros ni los últimos en que pueda pasar eso, más en una final".
De estas declaraciones, se aduce que Luis Fernando Tena no tendrá ningún castigo para ambos jugadores que a lo largo de esta semana ya conviven en Selección Nacional de Guatemala y ambos lucharán por hacer su mejor papel y contribuir en el sueño de la "Bicolor", que tras el fracaso de la eliminatoria al Mundial 2026, ahora buscará una clasificación para la edición a celebrarse en el año 2030.
“Hablé con caballo y coca por separado”. Palabras de Luis Fernando Tena luego del incidente en la final del apertura 2025. #guatemala #guatemala🇬🇹 #vamosguate #seleguate #guate♬ original sound - _emilioaguilar12
Sanción a Morales y Castellanos
El pasado 7 de enero de 2026 se dio a conocer la sanción que impuso el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional tras los serios incidentes ocurridos tras la final del Apertura 2025, que tuvo su último partido en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
En ese sentido, los jugadores como Oscar Castellanos de Antigua y José Morales de Municipal recibieron dos partidos de inhabilitación por roja directa, tarjetas acreditas al concluir la final del Apertura, aunque las mismas no fueron mostradas a los jugadores por temas de seguridad para el cuerpo arbitral.
Ante ello, y con la apelación de sus clubes, los jugadores podrían tener únicamente solo un duelo de suspensión. Eso se conocerá más adelante, por el momento, la sanción es de dos juegos ausentes tantos para Castellanos como Morales, los cuales deberán cumplir en el Clausura 2026, el cual arranca el martes 20 de enero.