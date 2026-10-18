Héctor Morales se refiere a Selección Nacional de Guatemala

Casi a sus 29 años, el delantero nacional Héctor Morales vive uno de los momentos más importantes en su carrera como futbolista. El atacante del Aurora F. C. firmó este domingo 18 de octubre otra gran actuación con los "Aurinegros": su segundo doblete en un partido del Apertura 2026, encadenó siete partidos consecutivos marcando y es en solitario el goleador de la competición.
Sus números son sorprendentes. Su forma de juego destaca en el conjunto capitalino. La prensa ya puso los ojos encima de él, y la interrogante común es: ¿Se merece ser llamado a la Selección Nacional de Guatemala?
La respuesta de Héctor Morales
Tras finalizar el duelo de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, donde Aurora remontó ante San Pedro en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, el delantero nacional y goleador del campeonato se refirió a un posible llamado a la Selección de Guatemala.
"Para cualquier jugador sería algo increíble el representar al país y poder estar en Selección, como lo he dicho, que se haga la voluntad, que sean los planes de Dios, todo a su tiempo", expresó el jugador a los medios de comunicación.
En esa línea, Héctor Morales añadió: "Yo quiero seguir disfrutando, si se llega a dar ese tan ansiado llamado (a la Selección) yo voy a estar sumamente contento porque sería un sueño".
Agradece a Dios y a su familia
Héctor Morales es un jugador y hombre de fe. Morales también tiene un espacio especial para su familia.
"Estoy agradecido con Dios porque al final todo esto se lo debo a él, creo que él está obrando no solo en mí, sino en todos nuestros compañeros. Seguimos demostrando que somos un equipo guerrero y que tiene bastante convicción, y seguiremos encarando de la mejor manera", reconoció el futbolista tras el triunfo ante San Pedro, que fue la séptima ganancia del cuadro "Aurinegro".
Héctor Morales, también tuvo palabras especiales para su familia. "Es un sueño y todo se lo debo a Dios y esto no fuera posible sin el esfuerzo y confianza que me están dando el cuerpo técnico, mis compañeros y mi familia, que para mí son todo y esto se los debo a ellos", declaró el jugador de Aurora.
Al final de la jornada en el estadio Cementos Progreso, Héctor Morales posó para una fotografía especial junto a su familia.