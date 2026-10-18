 Héctor Morales suma siete partidos consecutivos con gol
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Héctor Morales suma siete partidos consecutivos con gol

El jugador nacional del Aurora F. C., quien es la revelación del torneo, actualmente es el goleador de la competición.

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Héctor Morales es el goleador del Apertura 2026
Héctor Morales es el goleador del Apertura 2026 / FOTO: Cortesía: RR
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El futbolista guatemalteco Héctor Morales vive momentos únicos dentro de su corta carrera como futbolista profesional. El integrante del Aurora F. C. llegó al duelo ante San Pedro con dos objetivos: lograr gol en un séptimo juego de forma consecutiva y despejarse en solitario como líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, Aurora recibió a San Pedro a las 11:30 horas, y las cosas no empezaron bien para los dirigidos por el técnico costarricense nacionalizado guatemalteco, Saúl Phillip.

Romario Gómez al 26 anotó el 0-1 para la visita con un remate de larga distancia de pie zurdo, el cual fue imposible para el portero Liborio Sánchez.

Aurora retomó confianza y demostró su calidad de local y remó contra la corriente hasta encontrar los goles de Héctor Morales y Eddie Ibargüen, quienes lograron la remontada dominical ante los sampedranos.

Doblete de Héctor Morales

Arrancando el segundo tiempo, Aurora solo tardó un minuto para empatar el partido gracias a un extraordinario gol de cabeza del goleador Héctor Morales que dejó sorprendido al portero Ricardo Méndez.

Con este gol, Morales sumaba siete duelo marcando de forma consecutiva, además, llegó a 8 tantos y se ubicó al frente de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Al 54, hubo un penal a favor de Aurora, y con ello se abrió la puerta de la remontada y del noveno gol para Héctor Morales, quien al ejecutar la pena máxima no falló y demostró estar en el mejor momento de su carrera futbolística.

Gol número 9 de Héctor Morales durante la fase regular y séptimo duelo marcando de forma consecutiva. Ahora el reto será para el siguiente fin de semana cuando en la jornada 16, el Aurora cierre la fecha visitando al Deportivo Suchitepéquez a las 17:30 horas del domingo 25 de octubre y ahí busque su octavo duelo con gol.

Para cerrar el partido, al 90+4, Eddie Ibargüen logró sentenciar el duelo con el 3-1 final.  

Con este triunfo, Aurora suma su séptimo triunfo del campeonato y llegó a 21 puntos para colocarse de forma momentánea en el puesto sexto, es decir la zona de clasificación, pero para mantener dicha casilla debe esperar tropiezos del Mixco ante Cobán Imperial y del Marquense ante Suchitepéquez, ambos clubes juegan de local.

Los goles de Héctor Morales 

  • Jornada 9: Gol ante Mixco 
  • Jornada 10: Gol de triunfo ante Marquense 
  • Jornada 11: Gol ante Cobán Imperial 
  • Jornada 12: Gol ante Guastatoya 
  • Jornada 13: Dos goles en triunfo ante Xelajú 
  • Jornada 14: Gol de triunfo ante Comunicaciones 
  • Jornada 15: Dos goles en triunfo ante San Pedro 
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Héctor Morales junto a su familia en el estadio Cementos Progreso - Cortesía: RR.

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