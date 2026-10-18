Héctor Morales suma siete partidos consecutivos con gol

El futbolista guatemalteco Héctor Morales vive momentos únicos dentro de su corta carrera como futbolista profesional. El integrante del Aurora F. C. llegó al duelo ante San Pedro con dos objetivos: lograr gol en un séptimo juego de forma consecutiva y despejarse en solitario como líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, Aurora recibió a San Pedro a las 11:30 horas, y las cosas no empezaron bien para los dirigidos por el técnico costarricense nacionalizado guatemalteco, Saúl Phillip.
Romario Gómez al 26 anotó el 0-1 para la visita con un remate de larga distancia de pie zurdo, el cual fue imposible para el portero Liborio Sánchez.
Aurora retomó confianza y demostró su calidad de local y remó contra la corriente hasta encontrar los goles de Héctor Morales y Eddie Ibargüen, quienes lograron la remontada dominical ante los sampedranos.
Doblete de Héctor Morales
Arrancando el segundo tiempo, Aurora solo tardó un minuto para empatar el partido gracias a un extraordinario gol de cabeza del goleador Héctor Morales que dejó sorprendido al portero Ricardo Méndez.
Con este gol, Morales sumaba siete duelo marcando de forma consecutiva, además, llegó a 8 tantos y se ubicó al frente de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Al 54, hubo un penal a favor de Aurora, y con ello se abrió la puerta de la remontada y del noveno gol para Héctor Morales, quien al ejecutar la pena máxima no falló y demostró estar en el mejor momento de su carrera futbolística.
Gol número 9 de Héctor Morales durante la fase regular y séptimo duelo marcando de forma consecutiva. Ahora el reto será para el siguiente fin de semana cuando en la jornada 16, el Aurora cierre la fecha visitando al Deportivo Suchitepéquez a las 17:30 horas del domingo 25 de octubre y ahí busque su octavo duelo con gol.
Para cerrar el partido, al 90+4, Eddie Ibargüen logró sentenciar el duelo con el 3-1 final.
Con este triunfo, Aurora suma su séptimo triunfo del campeonato y llegó a 21 puntos para colocarse de forma momentánea en el puesto sexto, es decir la zona de clasificación, pero para mantener dicha casilla debe esperar tropiezos del Mixco ante Cobán Imperial y del Marquense ante Suchitepéquez, ambos clubes juegan de local.
Los goles de Héctor Morales
- Jornada 9: Gol ante Mixco
- Jornada 10: Gol de triunfo ante Marquense
- Jornada 11: Gol ante Cobán Imperial
- Jornada 12: Gol ante Guastatoya
- Jornada 13: Dos goles en triunfo ante Xelajú
- Jornada 14: Gol de triunfo ante Comunicaciones
- Jornada 15: Dos goles en triunfo ante San Pedro