Héctor Morales se afianza como líder de goleo del Apertura

El delantero guatemalteco Héctor Morales se afianza como el máximo goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El atacante de Aurora volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez frente a Suchitepéquez, y alcanzó los 10 tantos en el certamen, consolidándose en solitario en la cima de la clasificación de artilleros.
Uno de los aspectos más destacados de sus registros es la impresionante racha goleadora que mantiene: Morales acumula ocho partidos consecutivos anotando al menos un gol. Su racha comenzó el 13 de septiembre, durante la derrota de Aurora por 3-2 ante Mixco, encuentro en el que marcó desde el punto penal. Desde entonces, el delantero no ha fallado a su cita con el gol y continúa demostrando su capacidad para marcar diferencias en el ataque del conjunto aurinegro.
Héctor Morales aventaja a sus más cercanos perseguidores
Con su última anotación, Morales tomó una ventaja de dos goles sobre su más cercano perseguidor, el argentino Agustín Maziero, de Antigua GFC. El atacante sudamericano no logró marcar durante la jornada, en la que su equipo cayó por 1-0 ante Comunicaciones, un resultado que permitió al goleador de Aurora ampliar la distancia en la lucha por el título individual. De mantener este ritmo, Morales podría encaminarse a conquistar el reconocimiento al máximo anotador del torneo.
Detrás de Morales y Maziero, quienes encabezan la carrera por el goleo, se mantiene una disputa cerrada por los primeros puestos. Kevin López, de Antigua GFC; Armando Zamorano, de Suchitepéquez, y Eliser Quiñones, de Malacateco, comparten la tercera posición con seis anotaciones cada uno. Sin embargo, el protagonismo pertenece por ahora a Morales, quien, gracias a su regularidad y a una racha de ocho jornadas consecutivas marcando, se perfila como uno de los grandes nombres del Apertura 2026.