Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendaron reconsiderar actividades de proselitismo en Zacapa e Izabal, departamentos actualmente bajo estado de sitio. La sugerencia, según explicó Quelvin Jiménez, magistrado titular, busca resguardar la seguridad de delegados y subdelegados electorales en zonas donde rigen medidas extraordinarias.
Durante una entrevista en el programa a Primera Hora, Jiménez detalló que, a pesar del estado de sitio, todas las funciones esenciales del TSE continúan de manera habitual, aunque respetando horarios y recomendaciones para no poner en riesgo al personal. El magistrado aclaró que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tiene rango constitucional y ninguna disposición de estado de excepción puede interferir con el proceso electoral.
Según detalló, las reuniones con partidos políticos han servido para dejar claro que las asambleas municipales y departamentales programadas seguirán en marcha, bajo observación del TSE y respetando las directrices locales y del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, Jiménez enfatizó la importancia de acatar las recomendaciones oficiales para el desarrollo de actividades proselitistas.
En cuanto a la seguridad, hasta el momento no se han reportado amenazas ni situaciones de riesgo para el personal electoral. El tribunal mantiene un monitoreo constante de la situación en ambos departamentos para asegurar el correcto desarrollo de las actividades programadas.
Acciones del TSE previo a las elecciones
El magistrado señaló que el TSE impulsa más de mil jornadas de empadronamiento a nivel nacional, incluyendo actividades nocturnas como la reciente Noche de los Museos. Destacó también los esfuerzos de observación, registro e inscripción de asambleas partidarias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley. Jiménez subrayó que ya se ha empadronado a casi 10 millones de ciudadanos, con un notable aumento en la participación de jóvenes entre 18 y 25 años, un 23% más respecto a años anteriores.
Ante la posibilidad de hechos de violencia durante empadronamientos o asambleas, el TSE prevé coordinación inmediata con el Ministerio de Gobernación y las fuerzas de seguridad local, siempre en el marco de las disposiciones del estado de sitio.
Respecto a posibles conflictos de interpretación legal, Jiménez reiteró que, aunque se pueda declarar un estado de excepción después de la convocatoria electoral, las actividades del proceso electoral no pueden suspenderse ni verse afectadas por la ley de orden público. En situaciones de contradicción normativa, prevalece la especificidad y el rango constitucional de la ley electoral y de partidos políticos.
Finalmente, sobre el interés en el empadronamiento en Zacapa e Izabal, Jiménez indicó que estos departamentos no presentan una brecha significativa de empadronamiento si se comparan con la capital, donde la falta de registros supera el 45%. Por eso, los esfuerzos se concentran especialmente en la ciudad capital, aunque la participación en el interior, incluyendo Zacapa y Chiquimula, muestra niveles de empadronamiento superiores al 65%. Esto refleja un interés sostenido de la población del oriente del país en participar en el próximo proceso electoral.