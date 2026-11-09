 Elecciones 2027: TSE lanza plan contra la conflictividad
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Elecciones 2027: TSE impulsa plan para prevenir la conflictividad electoral

La iniciativa busca fortalecer la cultura de paz, promover el diálogo entre actores políticos y prevenir posibles escenarios de violencia durante el próximo proceso electoral.

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Reunión mensual de magistrados del TSE en la que se abordaron los aspectos relacionados con la Mesa Nacional de Prevención de Conflictividad Electoral., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión mensual de magistrados del TSE en la que se abordaron los aspectos relacionados con la Mesa Nacional de Prevención de Conflictividad Electoral. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevaron a cabo este lunes, 9 de noviembre, la reunión mensual con otras autoridades de la entidad con el objetivo de abordar una serie de temas de cara a las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano de 2027.

Durante la actividad, que se realizó en la sede central de la institución, la conversación se centró en los aspectos relacionados con la creación de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral (MNPCE), una instancia que tendrá como objetivo anticipar y mitigar posibles situaciones de tensión, conflictividad y violencia electoral.

La iniciativa contempla la implementación del Plan Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, mediante acciones de alcance nacional y territorial orientadas a fortalecer las condiciones para un proceso electoral pacífico y el respeto a la convivencia democrática.

Entre las principales líneas de trabajo se encuentra la coordinación interinstitucional y multisectorial, que permitirá articular esfuerzos con instituciones del Estado, organismos internacionales y otros sectores vinculados con la paz, la seguridad y los derechos humanos.

Asimismo, se promoverán acuerdos nacionales y locales para involucrar a actores políticos, sociales e institucionales en la construcción de compromisos a favor de la democracia y la prevención de conflictos.

Acciones para prevenir la conflictividad electoral

El plan también contempla mecanismos de alerta temprana e identificación de factores de tensión, en coordinación con las Juntas Electorales Departamentales y Municipales, con especial atención en los municipios considerados de alto y muy alto riesgo.

A estas acciones se suman programas de capacitación dirigidos a actores clave del proceso electoral, campañas de comunicación preventiva y la elaboración de materiales educativos enfocados en fortalecer la cultura democrática y de paz.

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Las autoridades electorales sostuvieron un nuevo acercamiento con los partidos políticos para informar sobre los preparativos de los comicios del próximo año.

Para desarrollar esta estrategia, la Mesa Nacional contará con una Mesa Ampliada, que funcionará como espacio de articulación estratégica, y un Comité Estratégico encargado de coordinar y dar seguimiento técnico a las acciones. En este esfuerzo participarán instituciones públicas, organismos internacionales, entidades de cooperación, academia y organizaciones de la sociedad civil.

El TSE explicó que esta instancia complementará el trabajo de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral (MISE). Mientras la MNPCE se concentrará en prevenir la conflictividad y fomentar una cultura de paz, la MISE estará orientada a la planificación y coordinación de la seguridad electoral.

Con esta estrategia, el órgano electoral busca fortalecer las condiciones institucionales y sociales para el desarrollo de las elecciones de 2027, promoviendo la participación ciudadana en un ambiente de respeto, diálogo y tranquilidad.

* Con información de TSE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital. 

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