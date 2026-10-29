Elecciones 2027: TSE ampliará centros de votación y juntas

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo este jueves, 29 de octubre, la reunión mensual con representantes de partidos políticos para abordar una serie de temas, incluyendo los avances de los preparativos para las Elecciones Generales 2027.
Durante el acercamiento se conversó acerca de los centros de votación y se anunció que se proyecta habilitar 4 mil 205 puntos para que los ciudadanos puedan emitir su sufragio. Esto representa una cifra mayor a la que se tuvo en 2023, cuando estuvieron disponibles 3 mil 468 en los 340 municipios del país.
También se informó que se contempla aumentar las Juntas Receptoras de Votos a 29 mil 500, mientras que en el anterior proceso electoral se contó con 24 mil 585.
Otros puntos abordados fueron los detalles de la inscripción de los medios de comunicación para la pauta después de que se haga la convocatoria oficial a las elecciones, entre otros.
"En resumen, hoy tuvimos una reunión con los partidos políticos en donde hablamos de los avances que se están dado en la logística del proceso electoral y los centros de votación que se tienen proyectados para el 2027", expresó el magistrado titular del TSE, Quelvin Jiménez.
De igual forma, el togado indicó que se brindó información sobre la oferta académica que se tiene desde el Instituto Electoral para que las organizaciones políticas se puedan capacitar en materia de rendición de cuentas y transparencia de cara al proceso electoral
Por aparte, señaló que en la reunión surgieron planteamientos enfocados en la necesidad de tener reuniones con más periodicidad con los partidos para estar informados, aunque no confirmó si se estaría modificando este asunto.
Sistema de transmisión de resultados
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó a finales de agosto de este año el software que utilizará para la transmisión de datos preliminares durante las próximas elecciones, programadas para junio de 2027.
Se trata del Sistema de Información Preliminar, basado en el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al cual el órgano electoral denominó "SIP 245", el cual continúa en proceso de fortalecimiento y próximamente se harán pruebas de su funcionamiento.
Durante el acercamiento de este jueves, el director de Informática de la entidad, Josué Illescas, explicó que este sistema permite el escaneo de documentos, incluidas las actas electorales y los que correspondan. También explicó que se estima que el proceso para ingresar estos datos duraría entre 3 a 4 minutos por mesa de votación, según los primeros análisis que se están realizando.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7