Retos y desafíos del TSE en las Elecciones Generales 2027

La presentación del cronograma preliminar para las elecciones generales que se celebrarán el 27 de junio de 2027 ha generado diversas expectativas en el ámbito político y social. En una entrevista para el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, la directora electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gloria López, destacó los principales retos del proceso, subrayando que el tiempo es el desafío más significativo debido a los plazos ajustados que exige la ley.
López detalló que uno de los momentos más complejos de la organización electoral se presenta en el corto periodo entre el cierre de inscripciones y la validación final de candidaturas. Esta fase se ha convertido históricamente en un cuello de botella, pues algunas candidaturas quedan sin resolverse hasta último momento, lo que complica la impresión de papeletas y la logística electoral.
Momentos críticos y experiencias pasadas
Recordando las elecciones de 2019, la directora del TSE mencionó un caso extremo donde, a tan solo un domingo de la jornada electoral, se recibió una resolución que obligó a reimprimir urgentemente las papeletas de diputados para el Parlamento Centroamericano. Esta decisión puso a prueba la capacidad logística del tribunal, que debió activar una línea de embalaje especial para mandar el material electoral actualizado a las juntas receptoras de votos.
A pesar de estos retos, López aseguró que el TSE contempla planes de contingencia, específicamente para la reimpresión de papeletas y situaciones imprevistas. Estas previsiones permiten responder a emergencias sin alterar de forma significativa el desarrollo del proceso electoral.
Organización y experiencia interna
Frente a los señalamientos sobre posibles debilidades logísticas internas del TSE, la funcionaria defendió la capacidad institucional, resaltando que el equipo cuenta con directores, jefes y personal con amplia experiencia en procesos electorales. Según López, la clave radica en asegurar la adquisición oportuna de recursos y materiales electorales.
Sostuvo que la estructura interna del Tribunal Supremo Electoral garantiza el cumplimiento de las fases logísticas, siempre y cuando se respeten los plazos establecidos. Destacó además la importancia de contar con personal experimentado en la ejecución de cada paso, factor que otorga confianza al proceso.
El papel de la tecnología y la implicación territorial
López indicó que la tecnología representa un eje fundamental en los procesos electorales actuales. Resaltó la relevancia de los sistemas electrónicos para la inspección de candidatos y el empadronamiento ciudadano, que dependen de una coordinación efectiva con distintas áreas del tribunal.
Precisó que la Dirección General de Informática se encarga de gestionar el sistema de transmisión de resultados, un aspecto crucial en jornadas como la de Bogotá, donde en el distrito central se instalaron 24,585 juntas receptoras de votos. Este crecimiento responde a la densidad de población y al incremento del padrón electoral en varias regiones, con especial énfasis en el distrito central, donde la demanda por integrar más juntas receptoras de votos es constante.
Desafíos en la integración de juntas receptoras
El diálogo abordó también la convocatoria a las juntas receptoras de votos, destacando el reto de integrar estos organismos en áreas de alto crecimiento poblacional. El empadronamiento masivo y la convergencia de funciones administrativas y tecnológicas exigen una planificación exhaustiva para evitar contratiempos el día de las elecciones.
La entrevista finalizó con un llamado a permanecer atentos ante los próximos anuncios y a la necesidad de optimizar esfuerzos logísticos y tecnológicos, para garantizar que las elecciones generales de 2027 se desarrollen de manera ágil, transparente y eficiente.