 TSE desarrolla software propio para Eleccones 2027

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

TSE avanza en el desarrollo de software propio para el próximo proceso electoral

Los magistrados trabajan junto con la Dirección de Informática y, luego de las pruebas necesarias, se dará a conocer esta plataforma a la población.

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Reunión mensual entre el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de organizaciones políticas., TSE
Reunión mensual entre el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de organizaciones políticas. / FOTO: TSE
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra desarrollando un software propio como parte del proceso de preparación del próximo proceso electoral, el cual se tiene previsto que arranque a finales de enero de 2027 con la fase de convocatoria a las Elecciones Generales en las que los guatemaltecos elegirán a las autoridades del país para los próximos cuatro años.

El proceso de planificación del sistema informático se inició en mayo de 2025. En su momento, los magistrados dieron a conocer que evaluaron la contratación de servicios de la nube a fin de respaldar y verificar la información con amplia capacidad de almacenar el contenido del proceso electoral.

En tanto, el magistrado del TSE, Quelvin Jiménez, señaló que actualmente se encuentran trabajando, junto con la Dirección General de Informática, para poder contar con ese sistema que permita hacer el manejo y conteo preliminar de votos durante la jornada electoral, que está programada para junio del próximo año.

"Desde el Tribunal Supremo Electoral hemos estado trabajando con la Dirección de Informática para fortalecer nuestro propio software, no vamos a tercerizar un software como se ha hecho en el pasado, sino que vamos a fortalecer lo que tenemos. Ya está bastante avanzado y en cuanto lo tengamos finalizado vamos a darlo a conocer", dijo.

TSE establece fecha para elecciones generales de 2027

El Tribunal Supremo Electoral compartió el cronograma preliminar para el evento en el que se elegirá a las nuevas autoridades de Guatemala.

Simulacros y pruebas en proceso

El togado señaló que se están realizando las pruebas necesarias para asegurar su funcionalidad y confiabilidad antes de poder oficializar esta plataforma de transmisión preliminar de resultados y darla a conocer a la población.

En ese contexto, expuso que se deben implementar simulacros y expresó que, además de ello, se hacen todos los preparativos necesarios para que la población esté con la plena confianza de que la herramienta funciona, es segura y los datos que se puedan subir tengan la trazabilidad y permitan su manejo de forma transparente.

Las declaraciones de Jiménez se dieron en el marco de la reunión mensual entre el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de organizaciones políticas.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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