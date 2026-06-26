TSE desarrolla software propio para Eleccones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra desarrollando un software propio como parte del proceso de preparación del próximo proceso electoral, el cual se tiene previsto que arranque a finales de enero de 2027 con la fase de convocatoria a las Elecciones Generales en las que los guatemaltecos elegirán a las autoridades del país para los próximos cuatro años.
El proceso de planificación del sistema informático se inició en mayo de 2025. En su momento, los magistrados dieron a conocer que evaluaron la contratación de servicios de la nube a fin de respaldar y verificar la información con amplia capacidad de almacenar el contenido del proceso electoral.
En tanto, el magistrado del TSE, Quelvin Jiménez, señaló que actualmente se encuentran trabajando, junto con la Dirección General de Informática, para poder contar con ese sistema que permita hacer el manejo y conteo preliminar de votos durante la jornada electoral, que está programada para junio del próximo año.
"Desde el Tribunal Supremo Electoral hemos estado trabajando con la Dirección de Informática para fortalecer nuestro propio software, no vamos a tercerizar un software como se ha hecho en el pasado, sino que vamos a fortalecer lo que tenemos. Ya está bastante avanzado y en cuanto lo tengamos finalizado vamos a darlo a conocer", dijo.
Simulacros y pruebas en proceso
El togado señaló que se están realizando las pruebas necesarias para asegurar su funcionalidad y confiabilidad antes de poder oficializar esta plataforma de transmisión preliminar de resultados y darla a conocer a la población.
En ese contexto, expuso que se deben implementar simulacros y expresó que, además de ello, se hacen todos los preparativos necesarios para que la población esté con la plena confianza de que la herramienta funciona, es segura y los datos que se puedan subir tengan la trazabilidad y permitan su manejo de forma transparente.
Las declaraciones de Jiménez se dieron en el marco de la reunión mensual entre el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de organizaciones políticas.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7