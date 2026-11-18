El Ministerio de Economía (Mineco) confirmó este miércoles, 18 de noviembre, que Alejandra Escobar fue juramentada como viceministra de Inversión y Competencia. Asimismo, compartió detalles acerca de su formación académica y experiencia profesional.
Según el comunicado emitido por la cartera, la nueva funcionaria llega a la institución con la responsabilidad de velar por el desarrollo de la competitividad, calidad, defensa al consumidor e inversión del país.
"El Ministerio de Economía da la bienvenida a Alejandra Escobar y reafirma su compromiso de promover la inversión, impulsar la competencia interna y proteger los derechos de los consumidores, como parte de su agenda de desarrollo económico", se detalló en el documento.
Escobar llega a la entidad en sustitución de Valeria Prado, quien desde el pasado 31 de julio concluyó sus funciones como viceministra para incorporarse, a partir del 1 de agosto, a la Presidencia de la República, desde donde brinda asesoría especializada para el impulso de proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.
Prado asumió como viceministra de Asuntos Registrales en abril de 2024. En tanto, a partir de abril de 2025, lideró el Viceministerio de Inversión y Competencia.
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Perfil de la nueva viceministra
La cartera brindó detalles con respecto a la trayectoria de la nueva viceministra. Se informó que es abogada y notaria, con formación especializada en economía, regulación y competencia de los servicios públicos.
En cuanto a la experiencia profesional que posee, la entidad indicó que ha laborado en el sector privado y en instituciones públicas, con responsabilidades en gestión empresarial, asesoría jurídica y desarrollo de proyectos.
Escobar se ha desempeñado en funciones relacionadas con profesos de negociación, aplicación de marcos regulatorios y mejora normativa, tanto en Guatemala como en el ámbito internacional. En ese sentido, el Mineco consideró que la experiencia obtenida aporta conocimientos relevantes para el trabajo del viceministerio en materia de competencia y protección al consumidor.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7