La selección de Argentina de futbol finalizó un año en el que quedó a las puertas del bicampeonato mundial y perdió por retiro a su máxima figura histórica, Lionel Messi, por lo que en el 2027 el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni busca darle un aire renovador a la plantilla.
El próximo año ofrecerá a Argentina la posibilidad de jugar hasta diez partidos repartidos en cuatro fechas FIFA programadas para marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. La Finalissima ante España postergada por la guerra en Medio Oriente hasta el momento sigue sin calendario firme.
Argentina cerró su 2026 con quince victorias en 17 partidos, aunque la primera de las dos únicas derrotas fue en el partido más importante, 0-1 ante España por la final de la Copa del Mundo, rival al que ahora persigue en el segundo puesto del escalafón mundial de selecciones de la FIFA.
El anuncio de Messi de retirarse de la Albiceleste, conocido en septiembre, fue algo esperado pero por no ello poco traumático, y puso en dudas la continuidad del entrenador, que al finalizar el Mundial 2026 había dicho que necesitaba tiempo para decidir.
En los últimos días, Scaloni firmó un contrato de renovación que marca el horizonte argentino, ya que se extiende hasta el Mundial 2030 y pone como condición el resultado en la Copa América 2028.
¿De quién es el 10?
En los partidos ante Uruguay y Costa Rica, nadie usó el dorsal 10 que acaba de dejar Messi, en un gesto que también tuvo su implicación en el juego de Argentina ya que el rol mutante de la última etapa del oriundo de Rosario no parece ocuparlo nadie con claridad.
Sobre la camiseta número 10 Scaloni afirmó que al menos en estos amistosos no se la iban "a dar a nadie. Y no tenemos pensado a quien dársela hasta que sea obligatoria. No es algo especialmente importante pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela".
Sin embargo, el gran nivel del ascendente 'Nico' Paz, que marcó cinco goles en los cinco amistosos del seleccionado tras el Mundial, lo pone como el más probable heredero, aunque nada hace pensar que Álvarez pudiera reclamarlo para relegar el 9 que viene utilizando.
*Información EFE.