El diputado, David Illescas, anunció este miércoles 18 de noviembre, que luego de un proceso de reflexión personal, familiar y política, he tomado la decisión de no buscar la reelección como diputado al Congreso de la República para el próximo período legislativo.
"Durante estos casi tres años he procurado ejercer mi mandato con independencia, fiscalizando el uso de los recursos públicos, denunciando abusos y actos de corrupción, y promoviendo iniciativas legislativas orientadas a atender las necesidades de la población. Ha sido una experiencia que ha fortalecido mis convicciones y me ha permitido comprender que el compromiso con nuestro país trasciende cualquier cargo público.", expresó a través de un comunicado.
Illescas agregó que también se separa del Partido Raíces, organización política a la que agradeció la confianza y el espacio brindado. "Me retiro con gratitud y respeto, convencido de que la renovación de liderazgos es fundamental para fortalecer la participación política y abrir paso a otras generaciones.", indicó.
El diputado, indicó que abre la posibilidad de explorar nuevos caminos y espacios desde los cuales continuar aportando al desarrollo de Guatemala.
Illescas, indicó que durante el tiempo que resta de su mandato continuará trabajando con la misma determinación, impulsando las iniciativas legislativas pendientes como las que ya presenté (Ley de Aislamiento Penitenciario, Ley de Solución a Obras Suspendidas por procesos judiciales, Ley para Jubilados de la USÁC, entre otras), y otras que están próximas a ser presentadas, además de fiscalizar con independencia.
"Hoy decido no buscar un nuevo período en el Congreso, pero no renuncio a seguir construyendo el futuro que queremos para nuestro país.", indicó.