Las fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo este jueves, 19 de noviembre, en seguimiento de una denuncia anónima en la que se reportó una presunta transacción de droga que se estaba realizando en el parqueo de un centro comercial de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al sector e identificaron a los conductores de dos vehículos. Se detalló que tienen 33 y 43 años de edad y aparentemente estarían involucrados en hechos irregulares.
Al hacer la inspección correspondiente, el personal policial les decomisó a estas personas una serie de objetos, incluidos 260 "colmillos" con cocaína, tres armas de fuego con su respectiva documentación, más de 4 mil 200 quetzales y tres dólares en efectivo, así como cinco celulares. Asimismo, procedió a secuestrar los automóviles en donde viajaban.
"Los dos hombres fueron capturados luego de ser sorprendidos cuando presuntamente realizaban una transacción de droga en el parqueo de un centro comercial. Ya se coordinó con el Ministerio Público para realizar el procedimiento correspondiente", informó un portavoz de la PNC.
Ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal, mientras las investigaciones continúan.