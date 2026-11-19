Emma Watson protagonizó un momento inesperado y viral a las afueras de uno de los hoteles más exclusivos de Los Ángeles.
La estrella de "Harry Potter" sufrió una aparatosa caída cuando abandonaba la fiesta GQ Men of the Year, celebrada el pasado 12 de noviembre en el emblemático Chateau Marmont.
A pesar de que el tropiezo ocurrió frente a decenas de fotógrafos y asistentes, la intérprete sorprendió a todos por su notable compostura y buen humor, levantándose y tranquilizando a los presentes con un claro "Estoy bien, estoy bien".
El incidente tuvo lugar mientras Emma Watson, quien había acaparado todas las miradas desde su llegada al evento, se disponía a abandonar el recinto.
Para la ocasión, la actriz lució un elegante estilismo de Valentino, que consistía en un minivestido negro y un abrigo vintage estampado.
Complementó su atuendo con unos llamativos zapatos de tacón alto de Jacquemus, caracterizados por un diseño de rayas blancas y negras. Fue precisamente el calzado, combinado con las condiciones de una superficie inclinada e irregular a la salida del hotel, lo que le jugó una mala pasada, provocando que perdiera el equilibrio y terminara en el suelo ante la sorpresa de quienes la rodeaban.
El momento de la caída se desarrolló justo cuando algunos asistentes intentaban acercarse a la actriz para conseguir una fotografía o un autógrafo.
Lejos de permitir que el episodio se convirtiera en un momento incómodo o vergonzoso, Emma Watson reaccionó con una naturalidad que cautivó a los presentes.
Tras ponerse de pie, la actriz soltó algunas risas, ofreció disculpas a quienes estaban cerca y repitió con calma: "Estoy bien, estoy bien", mientras intentaba tranquilizar a todos.
Su presencia en la fiesta GQ Men of the Year
La asistencia de Emma Watson a la celebración no pasó desapercebida, ya que este evento reúne a destacadas personalidades del cine, la música, la moda y el entretenimiento.
La actriz británica mantiene una relación especial con la publicación, pues en 2013 fue reconocida como Mujer del Año por GQ. En aquel entonces, la revista resaltó su evolución profesional y cómo comenzó a forjar una trayectoria cinematográfica más allá del fenómeno global que representó "Harry Potter".
Desde que se despidió de su icónico papel como Hermione Granger, Watson ha participado en producciones aclamadas como "Las Ventajas de ser Invisible", "Noé" y "Mujercitas", esta última estrenada en 2019.
Posteriormente, ha optado por mantener un perfil más discreto en la industria cinematográfica, dedicando parte de su tiempo a sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, así como a otros proyectos personales y profesionales.