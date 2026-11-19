Aarón Díaz ha generado revuelo en la industria del entretenimiento al denunciar públicamente un presunto bloqueo profesional de 15 años en la televisión mexicana, señalando la existencia de una supuesta "mafia que manipula la industria".
A través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de telenovelas lanzó fuertes acusaciones contra personas y estructuras de poder, al tiempo que prometió un inminente regreso a las pantallas.
La revelación ha despertado gran interés sobre las razones detrás de su prolongada ausencia de las producciones nacionales.
Aarón Díaz, conocido por su trabajo en diversas producciones televisivas, afirmó que ni los representantes ni los ejecutivos tienen la capacidad de detener a alguien que cuenta con el respaldo del público.
El actor difundió una primera historia con una pregunta dirigida a sus seguidores. "¿A quién le importa realmente si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque a la mafia de mi**** que manipula la industria en México le haría muy feliz, 15 años bloqueándome".
En otra publicación, Aaron Díaz atribuye su permanencia en la industria al respaldo de la audiencia. "Se les olvida que la gente manda, y gracias a Dios la gente es quien me dio la oportunidad de hacer lo que amo, desde el día uno".
"Cuando tienes al público de tu lado, ni los managers ni los ejecutivos te pueden callar por siempre...", escribió Díaz, dejando clara su postura.
Aunque no detalló quién habría ordenado impedirle trabajar ni cuáles fueron las razones, sus declaraciones reabrieron la discusión sobre las decisiones de las televisoras y las oportunidades laborales que reciben los artistas.
Su carrera en las telenovelas
Aarón Díaz gana popularidad en la televisión mexicana con producciones juveniles y melodramas de Televisa. Su participación en Clase 406 lo coloca frente a una audiencia joven, junto a Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Alfonso Herrera.
En esa producción interpreta a Kike González, uno de los personajes centrales de la historia. La telenovela se transmite entre 2002 y 2003 y se convierte en uno de los proyectos que reúne a varios actores que después integran el elenco de Rebelde.
Después trabaja en Corazones al límite, Barrera de amor y Lola, érase una vez. Su última telenovela mexicana hasta ahora es Teresa, donde comparte créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Cynthia Klitbo.
La producción de 2010 presenta a Aarón Díaz como Mariano Sánchez Suárez, médico y amigo de la protagonista. El personaje forma parte del triángulo amoroso principal de la historia y mantiene al actor en horario estelar de Televisa.
Tras Teresa, Díaz desarrolla proyectos fuera de México. Participó en El Talismán en 2012, Rosario en 2013, Santa Diabla entre 2013 y 2014, Los miserables en 2014 y Tierra de reyes entre 2014 y 2015.